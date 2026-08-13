به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری با بیان اینکه پیچیده‌ترین بحران‌های اجتماعی تنها از مسیر هم‌افزایی ظرفیت‌های حاکمیتی و جامعه مدنی قابل مدیریت است، افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد صرفاً مجریان برنامه‌ها نیستند، بلکه از مهم‌ترین شرکای سیاست‌گذاری و حل مسئله به شمار می‌روند و دانش و تجربه میدانی آنان می‌تواند سیاست‌های کلان را به راهکارهای کاربردی و اثربخش تبدیل کند.

‌وی همچنین از حرکت ستاد مبارزه با مواد مخدر به سمت «حکمرانی مشارکتی» و «ائتلاف‌های راهبردی» خبر داد و تأکید کرد: توانمندسازی ساختاری سمن‌ها، شفافیت در فرآیندهای حمایتی و ارتقای تخصص‌گرایی تشکل‌های مردمی، از اولویت‌های ستاد در سال‌های پیش رو خواهد بود.

‌ ذوالفقاری خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با اعتیاد بدون حضور آگاهانه، تخصصی و مسئولانه مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت جامعه برای صیانت از سلامت نسل جوان، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد سپری مستحکم در برابر تهدیدهای ناشی از مواد مخدر بهره گرفت.