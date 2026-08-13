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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

ارائه بیش از ۱۷ هزار خدمت به زائران در طرح همسفران خورشید

ارائه بیش از ۱۷ هزار خدمت به زائران در طرح همسفران خورشید

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از تداوم خدمات‌رسانی گسترده نیروهای عملیاتی به زائران در قالب طرح همسفران خورشید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛محمدحسین کبادی، با اشاره به مشارکت گسترده امدادگران، نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در اجرای این طرح اظهار کرد: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۱۷ هزار و ۸۶۴ نفر از زائران خدمات سرپایی دریافت کرده‌اند و ۳۵ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی افزود: در مجموع تاکنون ۱۷ هزار و ۸۹۹ نفر از خدمات تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند و نیروهای امدادی در نقاط مختلف مسیرهای تردد زائران، آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به حوادث احتمالی هستند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات ادامه داد: برای اجرای این طرح، ۳۱۶ تیم عملیاتی با مشارکت یک هزار و ۲۶۴ نفر از امدادگران، نجاتگران و نیروهای داوطلب به‌کارگیری شده‌اند و ۲۵۱ دستگاه وسیله ترابری و نقلیه نیز در پشتیبانی از عملیات‌ها فعالیت دارند.

کبادی با تأکید بر استمرار حضور نیروهای هلال‌احمر در مسیرهای تردد زائران گفت: هدف از اجرای طرح همسفران خورشید، ارائه خدمات سریع و به‌موقع، کمک به حفظ سلامت زائران و افزایش آمادگی امدادی در مسیرهای پرتردد است و تیم‌های عملیاتی تا پایان طرح در آماده‌باش و خدمت‌رسانی خواهند بود.

کد مطلب 6915624
محدثه رمضانعلی

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