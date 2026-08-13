ارائه بیش از ۱۷ هزار خدمت به زائران در طرح همسفران خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛محمدحسین کبادی، با اشاره به مشارکت گسترده امدادگران، نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر در اجرای این طرح اظهار کرد: از مجموع خدمات ارائهشده، ۱۷ هزار و ۸۶۴ نفر از زائران خدمات سرپایی دریافت کردهاند و ۳۵ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
وی افزود: در مجموع تاکنون ۱۷ هزار و ۸۹۹ نفر از خدمات تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر بهرهمند شدهاند و نیروهای امدادی در نقاط مختلف مسیرهای تردد زائران، آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به حوادث احتمالی هستند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات ادامه داد: برای اجرای این طرح، ۳۱۶ تیم عملیاتی با مشارکت یک هزار و ۲۶۴ نفر از امدادگران، نجاتگران و نیروهای داوطلب بهکارگیری شدهاند و ۲۵۱ دستگاه وسیله ترابری و نقلیه نیز در پشتیبانی از عملیاتها فعالیت دارند.
کبادی با تأکید بر استمرار حضور نیروهای هلالاحمر در مسیرهای تردد زائران گفت: هدف از اجرای طرح همسفران خورشید، ارائه خدمات سریع و بهموقع، کمک به حفظ سلامت زائران و افزایش آمادگی امدادی در مسیرهای پرتردد است و تیمهای عملیاتی تا پایان طرح در آمادهباش و خدمترسانی خواهند بود.
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