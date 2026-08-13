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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

زمین‌خواری ۳۴ میلیاردی در اطاقور لنگرود کشف شد

زمین‌خواری ۳۴ میلیاردی در اطاقور لنگرود کشف شد

لنگرود- فرمانده انتظامی لنگرود از شناسایی و کشف یک فقره زمین‌خواری به مساحت هزار و ۳۸۰ متر مربع در منطقه اطاقور به ارزش ۳۴ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی با تأکید بر اینکه پلیس در برخورد با سودجویان و متخلفان تصرف‌کننده اراضی ملی و منابع طبیعی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، اظهار داشت: مأموران انتظامی با هماهنگی مقام قضائی و انجام استعلامات لازم، پس از حصول اطمینان از وقوع تخلف، از محل مورد نظر بازدید کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود افزود: در بازرسی‌های میدانی و بررسی‌های کارشناسی، زمین‌خواری به مساحت هزار و ۳۸۰ متر مربع محرز و کشف شد که ارزش آن توسط کارشناسان ۳۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ صبح‌زاهدی در پایان تصریح کرد: در این رابطه یک متهم ۴۳ ساله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6915660

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