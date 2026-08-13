به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی با تأکید بر اینکه پلیس در برخورد با سودجویان و متخلفان تصرف‌کننده اراضی ملی و منابع طبیعی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، اظهار داشت: مأموران انتظامی با هماهنگی مقام قضائی و انجام استعلامات لازم، پس از حصول اطمینان از وقوع تخلف، از محل مورد نظر بازدید کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود افزود: در بازرسی‌های میدانی و بررسی‌های کارشناسی، زمین‌خواری به مساحت هزار و ۳۸۰ متر مربع محرز و کشف شد که ارزش آن توسط کارشناسان ۳۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ صبح‌زاهدی در پایان تصریح کرد: در این رابطه یک متهم ۴۳ ساله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.