سرهنگ صبح زاهدی: ۴ نفر از حفاران غیرمجاز در کومله لنگرود دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه ایران اسلامی از کهن‌ترین تاریخ دنیا برخوردار است و پلیس در حفظ و حراست از میراث ملی و فرهنگی کشور از هیچ‌گونه تلاش و کوششی فروگذار نکرده و با هرگونه چپاول تاریخ این سرزمین برخورد جدی خواهد کرد، اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی پراید حامل فلزیاب قاچاق در منطقه کومله لنگرود بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس شهرستان لنگرود قرار گرفت.

فرمانده انتظامی لنگرود افزود: مأموران انتظامی فرماندهی بخش کومله ضمن اطمینان از صحت موضوع پس از هماهنگی قضائی و خودروی مورد نظر را شناسایی و دستور توقف آن‌را صادر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از خودروی مذکور دو دستگاه فلزیاب قاچاق و متعلقات آن کشف شد.

وی تصریح کرد: در این راستا ۴ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ صبح زاهدی در پایان با بیان اینکه پلیس با غارتگران میراث فرهنگی کشور برخورد جدی خواهد کرد از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.