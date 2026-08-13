زائرانی که با پای پیاده به مشهدالرضا(ع) رسیدند

مشهد- زائران خسته اما امیدوار، پس از روزها پیمودن جاده‌های عشق با پای پیاده، سرانجام در مشهدالرضا(ع) آرام گرفتند.