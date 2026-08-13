https://mehrnews.com/x3cNmZ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸ کد مطلب 6915712 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸ زائرانی که با پای پیاده به مشهدالرضا(ع) رسیدند مشهد- زائران خسته اما امیدوار، پس از روزها پیمودن جادههای عشق با پای پیاده، سرانجام در مشهدالرضا(ع) آرام گرفتند. دریافت 11 MB کد مطلب 6915712 کپی شد مطالب مرتبط مشهدالرضا(ع) قلب تپنده جهان اسلام عزاداری هیئت های مذهبی کاشمر در روز شهادت امام رضا(ع) عزاداری گسترده زائران در خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی پیشفروش بلیت همه مسیرهای منتهی به مشهد فعال است مراسم عزاداری روز شهادت امام رضا(ع) در بردسکن مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) در روستای پادر شهرستان ششتمد برچسبها مشهد حرم امام رضا (ع) دهه پایانی ماه صفر
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