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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

زائرانی که با پای پیاده به مشهدالرضا(ع) رسیدند

زائرانی که با پای پیاده به مشهدالرضا(ع) رسیدند

مشهد- زائران خسته اما امیدوار، پس از روزها پیمودن جاده‌های عشق با پای پیاده، سرانجام در مشهدالرضا(ع) آرام گرفتند.

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کد مطلب 6915712

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