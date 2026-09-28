کره جنوبی کاردار اوکراین را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه کره جنوبی روز دوشنبه آندری ویشکین، کاردار اوکراین را احضار و اعتراض شدید خود را نسبت به افشای انتقال دو سرباز اسیر کره شمالی به کره جنوبی اعلام کرد.

سئول گفت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین این موضوع را هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل افشا کرده، در حالی که دو کشور بر محرمانه ماندن این مسئله توافق کرده بودند. کره جنوبی همچنین اظهارات دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین درباره نبود چنین توافقی را نادرست خواند و خواستار جلوگیری از تکرار این اتفاق شد.

زلنسکی گفته بود این دو سرباز کره شمالی هنگام جنگیدن در کنار نیروهای روسیه علیه اوکراین اسیر شده و اخیراً به کره جنوبی منتقل شده‌اند.