رونمایی از حریفان پسران هندبال در آسیا/ ایران با سه مدعی همگروه شد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، پس از اعلام تغییر تصمیم چند تیم برای حضور یا عدم حضور در یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا، مراسم قرعه‌کشی مجدد این رقابت‌ها امروز (پنجشنبه ۲۲ مردادماه) توسط کنفدراسیون هندبال آسیا برگزار شد و ملی‌پوشان نوجوان ایران حریفان جدید خود را شناختند.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های کویت، قطر، عربستان و سوریه هم‌گروه شده است؛ گروهی که به جز ایران سه مدعی قهرمانی در آن حضور دارند و به مراتب از گروه دیگر دشوارتر است.

گروه‌بندی کامل این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه A: کره جنوبی، بحرین، اردن، هند، ازبکستان

گروه B: ایران، کویت، عربستان، قطر، سوریه

گفتنی است؛ مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶، از ۲۹ مرداد لغایت ۹ شهریورماه سال جاری به میزبانی کشور اردن برگزار خواهد شد.