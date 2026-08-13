تکمیل رادیوتراپی بیمارستان رازی ایلام مطالبه اصلی مردم استان است

اسدالله چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأخیر چندین ساله در تکمیل بخش رادیوتراپی بیمارستان رازی شهر ایلام، اظهار داشت: این طرح یکی از مطالبات بهحق و جدی مردم استان است و با توجه به ظرفیتهای نفتی ایلام، انتظار میرود وزارت نفت به مسئولیت اجتماعی خود در قبال مردم عمل کند و هرچه سریعتر نسبت به تأمین اعتبار و تکمیل این پروژه اقدام نماید.
وی با بیان اینکه بارها از طریق تریبون مجلس و همچنین در دیدارهای حضوری، نسبت به کوتاهی در اجرای این پروژه و تضییع حقوق مردم ایلام هشدار داده است، افزود: این پروژه نباید بیش از این به تأخیر بیفتد و مردم شریف استان نباید برای دریافت خدمات درمانی تخصصی، مجبور به سفر به استانهای دیگر شوند و این موضوع، نه تنها هزینه مالی بالایی به بیماران تحمیل میکند، بلکه رنج سفرهای طولانی را نیز به آنان افزوده است.
نماینده مردم استان در مجلس با تأکید بر اینکه بهعنوان رئیس مجمع نمایندگان استان، با همراهی دو نماینده دیگر، موضوع را تا حصول نتیجه در سطح ملی دنبال خواهد کرد، تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی از پیگیری این مطالبه عقبنشینی نخواهد کرد و از تمامی ظرفیتهای قانونی و نظارتی خود برای تحقق این خواسته بهحق مردم استفاده خواهد کرد.
چراغی در پایان با اشاره به اینکه راهاندازی بخش رادیوتراپی بیمارستان رازی، گامی مؤثر در جهت کاهش هزینههای درمانی و جلوگیری از سفرهای درمانی مردم استان خواهد بود، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و مسئولان مربوطه، هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری از این طرح باشیم و مردم ایلام بتوانند از خدمات درمانی تخصصی و پیشرفته در استان خود بهرهمند شوند.
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