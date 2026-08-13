https://mehrnews.com/x3cNnq ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰ کد مطلب 6915732 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰ نوای سینهزنی در سوگ هشتمین اختر ولایت در اراک طنینانداز شد اراک- در این ویدئو برپایی کاروان غم در سوگ هشتمین اختر ولایت در اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6915732 کپی شد مطالب مرتبط تجلی شکوه عزاداری؛ ۲۸ صفر در دیار آفتاب غرق در سوگ است عزاداری مردم خمین در سالروز شهادت امام رضا (ع) آیین عزاداری مردم اراک در عاشورای حسینی اراک در سوگ علمدار کربلا( ع) برچسبها اراک شهادت حضرت امام رضا(ع) دسته عزاداری
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