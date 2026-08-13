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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

نوای سینه‌زنی در سوگ هشتمین اختر ولایت در اراک طنین‌انداز شد

نوای سینه‌زنی در سوگ هشتمین اختر ولایت در اراک طنین‌انداز شد

اراک- در این ویدئو برپایی کاروان غم در سوگ هشتمین اختر ولایت در اراک را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6915732

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