https://mehrnews.com/x3cqxv ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴ کد مطلب 6870509 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴ آیین عزاداری مردم اراک در عاشورای حسینی اراک- در این ویدئو آیین عزاداری مردم اراک در عاشورای حسینی را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6870509 کپی شد مطالب مرتبط پیوند شور و شعور؛تجلی فرهنگ ایثار والگوی ماندگار مقاومت در نهضت عاشورا حضور پرشور مردم محلات در شب عاشورای حسینی فراهانی: بیعت عاشورایی ملت ایران تجدید عهدی برای استمرار راه ولایت است برچسبها اراک عاشورای حسینی دسته عزاداری
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