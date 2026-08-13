۴ هزار ایلامی به حرم رضوی مشرف شدند

مهدی چناری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات ارائه‌شده از سوی این کانون‌ها به محلات کمتر برخوردار، اظهار داشت: بیش از هزار نفر از مردم استان به عنوان خادم امام رضا (ع) در حیطه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و محرومیت‌زدایی مشغول به فعالیت هستند و این خادمان، با عشق و ارادت به ساحت مقدس امام رئوف، در مناطق حاشیه‌نشین و محروم استان به ارائه خدمات درمانی، مادی و معنوی به نیازمندان می‌پردازند و مشکلات آنان را احصا و برطرف می‌کنند.

وی با بیان اینکه کانون‌های خدمت رضوی در حوزه‌های مختلف تخصصی و محله‌محور فعالیت می‌کنند، افزود: این کانون‌ها با هدف کمک به محرومین و حاشیه‌نشینان، در زمینه‌های درمانی، معیشتی، فرهنگی و معنوی خدمات متنوعی ارائه می‌دهند و خوشبختانه با همکاری خیرین و دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثری در جهت رفع مشکلات نیازمندان برداشته شده است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان ایلام با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۴۰۰۰ نفر از افرادی که تاکنون به حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف نشده‌اند، به این حرم ملکوتی اعزام شده‌اند، تصریح کرد: ماهانه یک دستگاه اتوبوس از این عزیزان به حرم امام رضا (ع) اعزام می‌شود و این اقدام، با هدف ترویج فرهنگ زیارت و آشنایی بیشتر مردم با سیره رضوی انجام می‌شود و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد افزایش زائران حرم رضوی در استان باشیم.