به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی، عصر پنج شنبه، در نشست خبری پیش از دیدار هفته نخست تیمش برابر خیبر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری، برای خبرنگاران نیز آرزوی موفقیت کرد.

وی در ابتدای این نشست اظهار داشت: ابتدا ایام را تسلیت عرض می‌کنم و چند روز پیش نیز روز خبرنگار بود که به همه خبرنگاران عزیز تبریک می‌گویم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.

سرمربی فجر شهید سپاسی همچنین از مدیران این باشگاه بابت اعتماد به وی و انتخابش به عنوان سرمربی تیم تشکر کرد و گفت: از مدیریت و هیئت مدیره باشگاه فجر سپاسی تشکر می‌کنم که بنده را به عنوان سرمربی انتخاب کردند. بسیار خوشحالم که در تیم بزرگ فجر، با این هواداران پرشور، متعصب و با غیرت حضور دارم.

خطیبی ادامه داد: ان‌شاءالله لطف خدا شامل حال ما باشد و بتوانیم در پایان فصل، استان فارس، شهر شیراز و هواداران فجر را خوشحال کنیم. در آخر فصل در خدمت شما هستیم.

جذب بازیکنان جدید و کاهش میانگین سنی تیم

خطیبی در پاسخ به پرسشی درباره میزان هماهنگی بازیکنان جدید فجر در تمرینات پیش‌فصل، با اشاره به عملکرد مدیریت باشگاه در نقل‌وانتقالات اظهار داشت: از مدیریت باشگاه تشکر می‌کنم. واقعاً زمانی که به عنوان سرمربی انتخاب شدم، مدیریت باشگاه خیلی سریع شرایط را فراهم کرد.

وی افزود: بازیکنانی که قرارداد داشتند در تیم ماندند و چند بازیکنی هم که قراردادشان تمام شده بود، پیش از حضور من از تیم جدا شده بودند. نفراتی را نیز جذب کردیم که واقعاً بازیکنان بسیار خوبی هستند.

سرمربی فجر شهید سپاسی با اشاره به یکی از اهداف خود در زمان تشکیل تیم جدید گفت: توانستیم میانگین سنی تیم را که نسبت به سال گذشته مقداری بالا بود، کاهش دهیم. از نظر کیفیت فنی نیز خوشبختانه شرایط خوبی داریم.

زمان محدود برای رسیدن به هماهنگی تاکتیکی

خطیبی با تأکید بر اینکه تیمش هنوز به نقطه ایده‌آل از نظر تاکتیکی نرسیده است، گفت: از لحاظ تاکتیکی هنوز به آن چیزی که مدنظرمان است نرسیده‌ایم، چون بالاخره زمان زیادی در اختیار نداشتیم.

وی ادامه داد: با این حال در این مدت دو بازی دوستانه انجام دادیم و توانستیم مسائل و مشکلات فنی موجود را به بازیکنان منتقل کنیم و روی آنها کار کنیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی در پایان ابراز امیدواری کرد که با گذشت زمان، هماهنگی تیم بیشتر شود و هواداران شاهد تیمی قدرتمند باشند.

خطیبی خاطرنشان کرد: قطعاً هرچقدر جلوتر برویم، یک تیم بسیار خوب و باکیفیت را با این بازیکنانی که جذب کرده‌ایم و بازیکنانی که از قبل در تیم حضور داشتند، خواهیم داشت و تماشاگران فجر نیز این تیم را خواهند دید.

وی در ادامه، درباره شرایط این مسابقه و حضور تماشاگران هم اظهار کرد: بسیار خوشحالم که مسابقات با حضور تماشاگران برگزار می‌شود. فوتبال بدون تماشاگر معنای چندانی ندارد و بازگشت هواداران اتفاق خوبی برای فوتبال کشور است.

تمجید خطیبی از هواداران خیبر

وی با اشاره به حضور هواداران خیبر در ورزشگاه خرم‌آباد افزود: چندین بار به خرم‌آباد آمده‌ام و هواداران خیبر را دیده‌ام. آنها واقعاً تیم خودشان را از دقیقه یک تا دقیقه ۹۰ تشویق می‌کنند و از این نظر نمونه هستند. حضور و حمایت هواداران قطعاً به جذابیت مسابقه کمک خواهد کرد.

خطیبی درباره پیش‌بینی نتیجه مسابقه نیز گفت: چون این نخستین بازی فصل است، هیچ‌کس نمی‌تواند نتیجه را پیش‌بینی کند. ما شناخت دقیقی از خیبر نداریم و فقط در حد اسم بازیکنان و پست‌هایی که در آن بازی می‌کنند اطلاعاتی داریم. از نظر تاکتیکی شناخت چندانی از یکدیگر نداریم و طبیعتاً آنها نیز شناخت کاملی از فجرسپاسی ندارند.

انتظار برای یک بازی جذاب و تماشاگرپسند

سرمربی فجرسپاسی با اشاره به سبک بازی خیبر و توانایی‌های فراز کمالوند عنوان کرد: قطعاً بازی خوبی خواهد بود. آقای فراز کمالوند یکی از مربیان فنی فوتبال کشور است و تیم‌های او معمولاً فوتبال بازی می‌کنند. به همین دلیل فکر می‌کنم خیبر تیمی خواهد بود که فوتبال تماشاگرپسندی ارائه می‌دهد و امیدوارم شاهد یک مسابقه خوب و جذاب باشیم.

وی درباره وضعیت بازیکنان فجرسپاسی برای این مسابقه نیز توضیح داد: در این مدت دو بازیکن ما مصدوم شده‌اند و کارت دو بازیکن دیگر نیز صادر نشده است؛ بنابراین چهار بازیکن خود را در اختیار نداریم.

خطیبی ادامه داد: با این حال از نظر تعداد بازیکن کمبود نداریم و نفراتی که در فهرست ما قرار گرفته‌اند، جزو بهترین بازیکنان تیم هستند. امیدوارم بتوانیم فردا با ارائه یک بازی خوب، هواداران فجرسپاسی را خوشحال کنیم.

خطیبی: ۱۸ تیمی شدن لیگ شرایط سختی ایجاد می‌کند

سرمربی فجرسپاسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر به ۱۸ تیم و فرسایشی شدن مسابقات اظهار کرد: به نظرم با توجه به شرایط جنگی که در کشور وجود داشت، مسئولان چاره‌ای جز ۱۸ تیمی کردن لیگ نداشتند و تصمیمی بود که در آن شرایط اتخاذ شد.

وی افزود: البته اینکه فصل آینده چهار تیم از لیگ سقوط کنند، شرایط را کمی سخت می‌کند و فکر می‌کنم می‌شد راه‌حل مناسب‌تری برای این موضوع پیدا کرد، اما در نهایت شرایط همین است و باید خودمان را با آن وفق دهیم.

خطیبی در پایان خاطرنشان کرد: لیگ ۱۸ تیمی قطعاً مسابقات فشرده و سختی خواهد داشت، اما باید با همین شرایط جلو برویم. امیدوارم هم خیبر خرم‌آباد و هم فجرسپاسی شیراز بتوانند در پایان فصل در جمع تیم‌های بالای جدول قرار بگیرند.