دستگیری جاعل عنوان دولتی با ۵ قبضه سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس تهران بزرگ سخنگوی پایگاه سوم پلیس اطلاعات تهران بزرگ روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره تردد مشکوک فردی که با پوشش کاذب مسئولیت و ادعای انتساب به دستگاه‌های دولتی، قصد سوءاستفاده از این عناوین را داشت، اقدامات تخصصی برای شناسایی و دستگیری وی در دستور کار تیم عملیاتی پایگاه سوم پلیس اطلاعات تهران قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اطلاعاتی و میدانی مأموران نشان داد این فرد علاوه بر جعل عنوان، اقدام به حمل سلاح غیرمجاز نیز کرده و با طرح ادعاهای خلاف واقع، تلاش داشته است بر شهروندان و مأموران تأثیر بگذارد.

در ادامه اقدامات اطلاعاتی، مأموران مخفیگاه متهم را در مرکز شهر شناسایی کرده و پس از هماهنگی‌های لازم، در عملیاتی غافلگیرانه وارد عمل شدند و وی را دستگیر کردند.

در بازرسی از مخفیگاه متهم و سایر اماکن مرتبط با وی، ۵ قبضه سلاح از انواع مختلف کشف و ضبط شد.

متهم پس از دستگیری نیز با طرح عناوین و ادعاهای جعلی تلاش داشت مأموران را تحت تأثیر قرار دهد، اما بررسی‌ها و استعلامات پلیسی، ادعاهای وی را رد کرد و هویت و سوابق فعالیت‌هایش مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت، متهم پس از تکمیل مراحل قانونی و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قضایی به مرجع مربوطه معرفی شد و با صدور قرار قضایی روانه زندان شد.