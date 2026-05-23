اقدام هلند علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، دولت هلند واردات و خرید و فروش کالاهای شهرک های صهیونیست نشین را ممنوع اعلام و تاکید کرد که این اقدام بر اساس عدم مشروعیت ساخت این شهرک ها بر پایه قوانین بین المللی اتخاذ می شود.

دولت هلند از کشورهای اتحادیه اروپا خواست اقدامات مشابهی را علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.

وزیر تجارت خارجی و همکاری هلند اعلام کرد، این تصمیم پیام محکمی خطاب به رژیم صهیونیستی مخابره می کند. هلند نمی‌خواهد به تداوم یک وضعیت غیرقانونی کمک کند.

وی بیان کرد: این تصمیم با هدف ممانعت از هر گونه مشارکت اقتصادی در تقویت شهرک سازی ها در سایه تضعیف راهکار دو دولتی اتخاذ شده است.