به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار بهزاد یوسفوند شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با اشاره به تأثیرات این دوران بر شکلگیری توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه دانشگاهی برای ملت ایران بود که دستاوردهای آن همچنان در عرصههای مختلف کشور قابل مشاهده است.
وی با اشاره به تأکید حضرت امام خمینی(ره) بر جایگاه آموزشی دفاع مقدس افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران این دوران را دانشگاهی برای ملت میدانستند و امام شهید نیز دفاع مقدس را گنجینهای معرفی کرده بودند که مردم ایران میتوانند سالها از ظرفیتهای آن بهره بگیرند.
فرمانده سپاه اسلامآبادغرب ادامه داد: آثار این گنجینه را میتوان در حوزههای مدیریت، فرماندهی، پیشرفتهای علمی و فناوری و همچنین توانمندیهای مختلف کشور مشاهده کرد و بسیاری از دستاوردهای امروز ریشه در تجربههای دوران دفاع مقدس دارد.
یوسفوند با اشاره به آنچه ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدات عنوان کرد، گفت: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته با تحریم، توطئه و جنگ ترکیبی مواجه بوده، اما همچنان ایستاده است و در برابر دو قدرت اتمی جهان و دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی، بیش از ۱۵ ماه اجازه تحقق سناریوهای مورد نظر دشمن را نداده است.
وی این ایستادگی را حاصل بصیرت و پایداری مردم دانست و تصریح کرد: همراهی ملت ایران با رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح، روزها و شبهای افتخارآمیزی را رقم زده و همین حضور آگاهانه و هوشمندانه، سرمایهای است که دشمنان بارها در درک و محاسبه آن ناتوان بودهاند.
فرمانده سپاه اسلامآبادغرب خاطرنشان کرد: پیشرفتهای علمی، موفقیتهای نظامی و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در میدانهای منطقهای، ریشه در آموزههای دفاع مقدس دارد؛ دورانی که روحیه جهادی، ایمان، مقاومت و توکل بر خدا را در جامعه نهادینه کرد.
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