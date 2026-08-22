انصارالله: توان نظامی بومی، استقلال یمن را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت که فاصله میان صنعا و ریاض در حوزه صنایع نظامی بسیار زیاد است. وی تأکید کرد که مقایسه میان این دو طرف نباید با حجم قراردادهای خرید سلاح سنجیده شود، بلکه معیار اصلی، میزان توانایی در تولید، نگهداری و توسعه قدرت نظامی با تصمیم ملی مستقل است.
الفرح در توئیتهایی در پلتفرم «ایکس» نوشت که عربستان تا حد زیادی به واردات سلاح و سامانههای نظامی از خارج وابسته است، در حالی که صنعا بر توسعه توانمندیهای خود در زمینه ساخت و تولید داخلی تمرکز دارد.
وی افزود که توسعه بومی توانمندیهای نظامی، به صنعا قدرت بیشتری برای برخورد با نیازهای نبرد و ارتقای ابزارهای نظامی متناسب با شرایط میدانی میدهد و آنها را از وابستگی به قراردادهای تسلیحاتی خارجی یا تصمیمات مرتبط با تأمینکنندگان سلاح بینیاز میکند.
الفرح در ادامه سخنانش در مورد بسیج نیروهای وابسته به دشمن سعودی، از یمنیها خواست که در کنار ریاض وارد جنگ نشوند. وی تصریح کرد که ادامه این روند، اهداف قدرتهایی را تأمین میکند که در امور یمن مداخله کرده و برای نگه داشتن کشور در وضعیت درگیری و فرسایش تلاش میکنند.
وی تأکید کرد که رویارویی باید با کسی باشد که یمنیها او را دشمن کشورشان میدانند و از کسانی که در اردوگاههای وابسته به دشمن سعودی جذب شدهاند، خواست سلاح خود را به سوی یمنیها نشانه نروند.
الفرح رسانه های همسو با سعودی ها را به تحریف واقعیت در ازای دریافت پول، متهم کرده و افزود کسانی که در این مسیر فعالیت میکنند، هدفشان انتقال واقعیتها یا راستیآزمایی مستقل اطلاعات نیست.
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