  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

واکنش روسیه به ادعای ژاپن درباره جزایر کوریل

واکنش روسیه به ادعای ژاپن درباره جزایر کوریل

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در خصوص ادعای ژاپن درباره جزایر کوریل اعلام کرد: موضع گیری توکیو در مورد «اشغال غیرقانونی» جزایر کوریل غیرقابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز یکشنبه در ارتباط با موضع گیری توکیو درباره جزایر کوریل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ژاپن از به رسمیت شناختن کامل نتایج روند حل و فصل پس از جنگ جهانی دوم خودداری می‌کند.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: موضع گیری توکیو در مورد «اشغال غیرقانونی» جزایر کوریل غیرقابل قبول است و انتشار آنها در آستانه هشتادمین سالگرد پیروزی بر ارتش ژاپن، برداشتی بدبینانه ایجاد می‌کند.

ماریا زاخارووا در ادامه اضافه کرد: مسکو چنین لفاظی‌هایی که قادر به تأثیرگذاری بر واقعیت عینی نیستند را غیرقابل قبول می‌داند.

گفتنی است که دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه پیشتر اعلام کرده بود: جزایر کوریل بخش جدایی ناپذیر روسیه است. چنین عباراتی (اشغال غیرقانونی) غیرقابل قبول است؛ این جزایر بخش جدایی ناپذیر از روسیه هستند.

کد خبر 6556594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها