واکنش روسیه به ادعای ژاپن درباره جزایر کوریل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز یکشنبه در ارتباط با موضع گیری توکیو درباره جزایر کوریل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ژاپن از به رسمیت شناختن کامل نتایج روند حل و فصل پس از جنگ جهانی دوم خودداری می‌کند.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: موضع گیری توکیو در مورد «اشغال غیرقانونی» جزایر کوریل غیرقابل قبول است و انتشار آنها در آستانه هشتادمین سالگرد پیروزی بر ارتش ژاپن، برداشتی بدبینانه ایجاد می‌کند.

ماریا زاخارووا در ادامه اضافه کرد: مسکو چنین لفاظی‌هایی که قادر به تأثیرگذاری بر واقعیت عینی نیستند را غیرقابل قبول می‌داند.

گفتنی است که دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه پیشتر اعلام کرده بود: جزایر کوریل بخش جدایی ناپذیر روسیه است. چنین عباراتی (اشغال غیرقانونی) غیرقابل قبول است؛ این جزایر بخش جدایی ناپذیر از روسیه هستند.