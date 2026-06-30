طرح «جی نف» در ۱۱۰۰ روستای مازندران اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور بعدازظهر سهشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح ملی آدرسگذاری مکانمحور (GNAF) در مازندران، شرایط اعتباری کشور را بیسابقه توصیف کرد و اظهار داشت: در سال جاری فشار بر منابع مالی دولت بیش از گذشته است و بخش مهمی از اعتبارات عمومی نیز به اولویتهای ضروری اختصاص یافته است؛ موضوعی که تأمین اعتبار پروژههای عمرانی را با دشواری همراه کرده است.
وی با بیان اینکه استمرار پروژههای زیرساختی نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای جدید مالی است، افزود: تجربه سال گذشته نشان داد استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مالی اسلامی و سایر روشهای تأمین مالی، میتواند روند اجرای طرحهای عمرانی را حتی در شرایط کمبود نقدینگی حفظ کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در ادامه با اشاره به اهمیت طرح ملی GNAF در توسعه دولت هوشمند، گفت: این پروژه تنها یک طرح آدرسگذاری نیست، بلکه زیرساخت اصلی اتصال اطلاعات مکانی، هویتی و خدماتی کشور به شمار میرود و نقش مهمی در ارتقای شفافیت، تسهیل خدمات عمومی و کاهش زمینههای بروز تخلفات اداری ایفا میکند.
کریمپور اظهار کرد: تکمیل بانک اطلاعات مکانی، استانداردسازی نشانیها، اتصال اطلاعات اشخاص به کدپستی و فراهم شدن بستر اجرای سرشماری ثبتیمبنای سال ۱۴۰۵ از مهمترین اهداف این طرح ملی است.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه در استان افزود: تاکنون طرح GNAF در ۵۳ شهر و دو هزار و ۱۲۰ آبادی مازندران اجرا شده و استان در بخش روستایی جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین میزان پیشرفت فیزیکی پروژه از ۵۲ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته که حاصل همکاری دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح، خاطرنشان کرد: تهیه نقشه برای آبادیهای فاقد نقشه، تکمیل ژئوکدهای پستی و رفع موانع اجرایی باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد تا زیرساختهای دولت هوشمند در استان هرچه سریعتر تکمیل شود.
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