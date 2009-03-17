نهادینه کردن فرهنگ نماز مهمترین راه مقابله با شبهات دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز مازندران با اشاره به تلاش دشمنان در ایجاد شبهات دینی در میان مردم به ویژه جوانان گفت: نحوه صحیح معارف نماز باید در جامعه فرهنگ شود.

وی همچنین از راه اندازی آرشیو تخصصی نماز در دستگاه های اجرایی استان خبرداد و گفت: ابلاغیه راه اندازی این آرشیو به دستگاه های دولتی مازندران ارائه شده است.

ابراهیمی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به در پیش بودن سال جدید، توسعه و تجهیز مساجد بین راهی را در استان لازم و ضروری دانست و گفت: متأسفانه مساجد بین راهی مازندران کم است و در حال حاضر نیز متولی مشخصی وظیفه اداره آن را ندارد.

وی تجلیل از ائمه جماعات موفق، برگزاری جشنواره فرهنگی هنری نماز، طرح نشست های خانواده با موضوع نماز، تشکیل کارگاه آموزشی معارف مهدوی ویژه امامان جماعت روحانی مدارس، تشکیل کارگاه آموزشی الگوهای موفق ویژه امامان جماعت روحانی مدارس، تشکیل کارگاه مدرسین آموزش خانواده و برگزاری مسابقه بهترین قرائت نماز در بین طلاب و ائمه جماعت مساجد دستگاه های دولتی و مدارس را بخشی از مهمترین فعالیت های آموزشی و فرهنگی ستاد اقامه نماز مازندران اعلام کرد.

این مسئول همچنین از آغاز عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی نماز و مسجد بین راهی اهل البیت ساری خبر داد.

ابراهیمی گفت: این مجتمع فرهنگی با اعتبار اولیه 200 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان گردشگری با همکاری استانداری مازندران از امروز عملیات اجرایی آن آغاز می شود.