نوری: تشییع رهبر شهید انقلاب پیام وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام رضا نوری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) این شهر ایراد شد، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در حوزه علم تلاش میکردند تا کشوری قدرتمند در بخشهای مختلف علمی، دانش بنیانها داشته باشیم و رشد علمی خوبی هم ایجاد شد.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب در بحث زیر ساختها در حوزه موشکها به دانشمندان و دانشجویان بها میدادند که امروز توانستیم در بخشهایی از جمله هسته ای و در حوزههای کشاورزی، صنعتی، پزشکی و سایر موارد حرفی برای گفتن داشته باشیم.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی بیان کرد: با وجود تحریمها و مشکلات، رهبر شهید امت ایستادگی کردند و اجازه ندادند تا دانش هسته ای تعطیل شود و صنایع دفاعی را شخصا پیگیر بودند و مورد حمایت قرار میدانند.
وی تصریح کرد: امروز که به اوج عزت و قدرت رسیده ایم به خاطر تلاشهای ایشان است، ایشان رسالتهای خود را به نحو احسن انجام داد.
امام جمعه بجنورد با بیان اینکه رهبر شهید همیشه در میدان بودند، گفت: ایشان در دوران مختلف مسئولیتهای مختلف و در جنگ هشت سال دوران دفاع مقدس هم حضور داشتند.
نماینده ولیفقیه خراسان شمالی افزود: ایشان همیشه دغدغه مردم را داشته و در همه حوزهها فعال بودند، ایشان ساده زیست بودند امت به فکر رفاه و قوی شدن مردم هم بودند.
حجت الاسلام نوری گفت: ایشان برای خود زندگی ساده و زاهدانه ای انتخاب کرده بودند و حتی اجازه ندادند از زندگیشان فیلم و مستندی گرفته شود.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب ساده زیستی و زهد را برای خودش انتخاب کرده بودند اما برای کشورش تلاش می کردند تا مردم در رفاه و آسایش باشند و سالهای سال را به نام اقتصادی نامگذاری کردند، ۱۴ سال را سال اقتصادی مطرح کردند و در این خصوص تجزیه و تحلیل داشتند و از مسئولان این امر را نیز مطالبه میکردند.
وی گفت: مراسم تشییع رهبری می تواند پیام وحدت ملت ایران باشد. تشییع باشکوه ایشان، معنای خونخواهی از دشمن است و این حضور لرزه با دشمن خواهد انداخت.
نظر شما