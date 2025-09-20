به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و جمعی از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، با تأکید بر اهمیت دفاع مقدس به عنوان یک دفاع ماندگار، از مسئولین خواست که تلاش کنند تا از دل آن، ارزشهای انقلاب اسلامی و روح مقاومت شکل بگیرد.
وی با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس، این ایام را فرصت مغتنمی برای بازگویی فداکاریها و ایثار رزمندگان و شهدای گرانقدر دانست.
آیتالله محمدی لائینی در این دیدار، رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس را شهدای زنده توصیف کرد و از کسانی که در راستای حفظ و نشر آثار دفاع مقدس قلم میزنند، تقدیر و تشکر کرد.
وی همچنین با اشاره به خاطرات آزادگان و سختیها و شکنجههای دوران اسارت، بر ضرورت حفظ و انتقال این تجربیات به نسلهای آینده تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت دفاع پایدار به معنای آمادگی همیشگی ملت ایران برای مقابله با هرگونه تهدید، به جنگ دوازده روزه اخیر اشاره کرده و گفت: دشمن متوجه شده است که ملت ایران ملتی با دفاع پایدار است.
آیتالله محمدی لائینی همچنین از رسانهها و به ویژه صدا و سیما خواست تا در هفته دفاع مقدس، زوایای پنهان و ناگفتهای از این دوران باشکوه را برای مردم تبیین کنند.
وی به مسئله اقتصادی و فرهنگی کشور اشاره کرد و از مسئولین خواست که به مشکلات معیشتی مردم رسیدگی کرده و مشکلات اقتصادی مانند تورم و گرانی را حل کنند. همچنین، با انتقاد از گسترش بیحجابی و بیبندوباری، آن را عامل بدبختی و تهدیدی برای هویت فرهنگی کشور دانست.
وی در پایان با اشاره به گسترش برخی اقدامات ضد فرهنگی همچون برگزاری کنسرتها، از مسئولین خواست تا به دنبال کارهایی باشند که از دل آنها ارزشهای انقلاب اسلامی و روح مقاومت شکل بگیرد.
آیتالله محمدی لائینی، همچنین از ایثارگران خواست تا در برابر اقدامات ضد فرهنگی موضعگیری کنند و از نظام و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کنند تا پرچم این انقلاب همیشه برافراشته بماند.
نظر شما