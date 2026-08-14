مساجد باید به کانون اصلی تربیت نسل مجاهد و انقلابی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین حجتالله شاهسنایی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) اصفهان، با اشاره به پیشینه الهی مساجد اظهار کرد: کعبه معظمه نخستین نقطه خشکی پدید آمده بر روی زمین و قبلهگاه همه مساجد است؛ بنابراین مسجد را میتوان «فرودگاه» رحمت و نور الهی دانست که هم محل نزول وحی و هم جایگاه عروج معنوی بندگان است.
وی با تبیین کارکردهای چندگانه مسجد در صدر اسلام افزود: مسجد تنها یک مکان عبادی نیست، بلکه جایگاه تربیت بندگان خداست؛ به گونهای که افزون بر «عابدپروری»، وظیفه «مجاهدپروری» و «خادمپروری» را نیز بر عهده دارد. در صدر اسلام، مسجد پایگاه بسیج، سازماندهی لشکرهای اسلامی و کانون تصمیمگیری برای امور حکومتی بود.
خطر خالی ماندن مساجد از حضور جوانان
مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با ابراز نگرانی از کاهش حضور نسل جوان در مساجد تصریح کرد: اگر مساجد از جوانان و نوجوانان خالی شود، به معنای موفقیت دشمن در شبیخون فرهنگی است. حوادث و ناهنجاریهای خیابانی سال گذشته نشان داد که اگر مساجد همچون دهه ۶۰ مملو از حضور رزمندگان و جوانان بود، این آسیبها رخ نمیداد؛ چراکه در آن دوران، مساجد عامل پیروزی و پشتیبان اصلی دفاع مقدس بودند.
شاهسنایی با تأکید بر لزوم انتقال جوشش اربعین به مساجد خاطرنشان کرد: امروز اگر جوانان در مساجد «مبعوث» شوند، دشمن در راهبرد اصلی خود که همان تخریب مساجد (به ویژه از طریق فراری دادن جوانان) است، شکست خواهد خورد.
اصفهان؛ ظرفیت عظیم ۶ هزار مسجد
وی با اشاره به پیشینه تاریخی اصفهان در مساجدسازی که به دوران سلمان فارسی بازمیگردد، گفت: مساجد تاریخی اصفهان همچون مسجد امام، مسجد جامع، شیخ لطفالله، سید و آقانور، نه تنها میراث ملی، بلکه گنجینههای بینالمللی هستند که نیازمند مدیریت متخصص و برنامهریزی دقیق با همکاری هیئتامنا و ائمه جماعات میباشند.
مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان افزود: در حال حاضر استان اصفهان دارای ۶ هزار مسجد است که اگر همه آنها فعال شوند، گلستان عظیمی از خدمات پدید میآید. در همین راستا، امسال اعتکاف در بیش از ۶۵۰ مسجد و موکبداری در بیش از ۲۰۰ مسجد استان برنامهریزی و اجرا شد.
ضرورت حفظ حرمت مساجد در مراسم ترحیم
شاهسنایی با انتقاد از برخی بیتوجهیها به شئونات مساجد در مجالس ترحیم تأکید کرد: از هیئتامنای مساجد انتظار میرود با مدیریت دقیق، از جمله تعبیه فضای مناسب برای بانوان و تذکر به عزاداران، حرمت مکانهای مقدس را پاس دارند.
وی با اشاره به پیوند میان معنویت و گشایش در امور، تصریح کرد: آبادانی مسجد، دنیای مردم را آباد میکند و مسائلی نظیر خشکسالی و تورم با استغفار و احیای مساجد قابل حل است. همچنین حیا و عفت، خاکریز اصلی دفاعی کشور است و اگر این ارکان تضعیف شود، هیچ ابزار نظامی نمیتواند سدی در برابر دشمن ایجاد کند.
نظر شما