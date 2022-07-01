ملت ایران جنایت های آمریکا علیه نظام را فراموش نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته رشت در مصلای امام خمینی (ره) با تبریک فرا رسیدن ماه ذیحجه و سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهرا (س) و امام علی (ع)، اظهار کرد: امروز در سطح جامعه در زمینه مسئله ازدواج با دو پدیده مواجه هستیم.
وی بالا رفتن سن ازدواج به دلایل واهی و بچه دار نشدن یا کم فرزند آوردی را از مهمترین پدیدهها در مسئله ازدواج برشمرد و گفت: دولت باید تدابیر لازم برای تسهیل امر ازدواج جوانان را برنامه ریزی و اجرای آن در دستور کار قرار دهد.
امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به شهادت مظلومانه زائران خانه خدا در سال ۶۶ توسط آل سعود، افزود: امروز شاهد هستیم که مردم یمن این رژیم را در پیش چشمان همه ذلیل کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه ذلت های دیگری برای آل سعود در پیش است، تصریح کرد: امروز آل سعود برای توقف حملههای مقاومت یمن دست به دامن جمهوری اسلامی ایران شده است.
آیت الله فلاحتی همچنین به سقوط هواپیمایی مسافربری جمهوری اسلامی توسط شلیک موشک از ناو آمریکایی اشاره و آن را جنایت و یک لکه سیاه در تاریخ این کشور عنوان و اضافه کرد: در این سالها بارها شاهد نقض حقوق بشر علیه ملت ایران بوده ایم که چهره کریه آمریکا را به نمایش گذاشته است.
وی با تأکید بر لزوم بازخوانی جنایتهای آمریکا و انجام جهاد تبیین در این زمینه، ادامه داد: هنوز عدهای خواستار ارتباط با آمریکا هستند در حالی که ما جنایات این کشور را فراموش نمیکنیم.
نماینده ولی فقیه در گیلان مشارکت در آغاز جنگ تحمیلی، حمله نظامی به طبس، تحریمهای سخت علیه جمهوری اسلامی، تلاش برای ایجاد آشوب های داخلی مانند فتنه ۸۸، ۹۶، ۹۷، تلاش برای دست نیافتن ایران به انرژی هستهای، به شهادت رساندن دانشمندان هستهای و شهادت حاج قاسم تنها بخشی از جنایتهای آمریکا علیه ملت ایران است.
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