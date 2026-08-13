به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله یدالله صفری عصر پنجشنبه در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع) که در مسجد جامع پارس‌آباد برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: خداوند متعال به واسطه دین مبین اسلام، سرمایه‌های ارزشمندی همچون پیامبر اکرم(ص)، قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) را در اختیار بشریت قرار داده است.

وی با اشاره به جایگاه اهل‌بیت(ع) در هدایت جامعه اسلامی افزود: سیره و معارف ائمه اطهار(ع) چراغ راهی برای بشریت است و شناخت و عمل به آموزه‌های آنان می‌تواند جامعه را در مسیر ایمان، وحدت و بصیرت قرار دهد.

امام جمعه گرمی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر فتنه‌ها تصریح کرد: خطرناک‌ترین آفت و آسیبی که باید از آن به خداوند پناه ببریم، مسئله فتنه است؛ چراکه فتنه می‌تواند حق و باطل را برای مردم مشتبه کرده و زمینه اختلاف و دو دستگی را در جامعه فراهم کند.

آیت الله صفری با اشاره به حوادث دوران امیرالمؤمنین(ع) و جنگ صفین بیان کرد: در جریان جنگ صفین، معاویه با استفاده از عمروعاص زمینه فتنه را ایجاد کرد و این موضوع نشان می‌دهد که فتنه همواره یکی از ابزارهای دشمنان برای ضربه زدن به جامعه اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه فتنه همچنان یکی از مهم‌ترین خطرات جامعه امروز محسوب می‌شود، گفت: بزرگ‌ترین خطر امروز نیز فتنه است و مردم باید با بصیرت، هوشیاری و شناخت درست مسائل، اجازه ندهند دشمنان با ایجاد اختلاف و شبهه، وحدت جامعه را خدشه‌دار کنند.

امام جمعه گرمی ادامه داد: یکی از درس‌های مهم مکتب اهل‌بیت(ع)، حفظ ایمان، بصیرت و ایستادگی در برابر جریان‌هایی است که تلاش می‌کنند جامعه اسلامی را از مسیر صحیح منحرف کنند.

آیت الله صفری با گرامیداشت مقام امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: وجود مقدس امام رضا(ع) برای ایران اسلامی سرمایه‌ای بزرگ و مایه برکت و معنویت است و محبت مردم ایران به آن حضرت، پیوندی عمیق میان ملت ایران و اهل‌بیت(ع) ایجاد کرده است.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت(ع) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به وحدت، بصیرت و تمسک به قرآن و اهل‌بیت(ع) نیاز دارد.