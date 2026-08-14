به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی آرمند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دالاهو با اشاره به چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید، اظهار کرد: شهادت از بالاترین و زیباترین سرنوشت‌های انسان‌های مؤمن است و امام خمینی (ره) نیز شهادت را فخر اولیای الهی دانسته است.

وی افزود: در آستانه چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید، با ایشان عهد می‌بندیم که مکتب و مسیر ترسیم‌شده برای ملت ایران را با استقامت ادامه دهیم، از سختی‌ها نهراسیم و به وعده‌های الهی دل ببندیم.

امام جمعه دالاهو تصریح کرد: عهد می‌بندیم انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهدای جنگ را از قاتلان جنایتکار آنان بگیریم و در مسیر دفاع از آرمان‌های شهدا با قدرت و استقامت حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام آرمند در ادامه با اشاره به شرایط انرژی آمریکا، گفت: صادرات نفت عربستان و عراق به آمریکا طی هفته‌های اخیر متوقف شده و دلیل آن نخواستن این کشورها برای صادرات نیست، بلکه نفت صادراتی در گلوگاه تنگه هرمز گرفتار شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت و کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح و نیروی دریایی ایران قرار دارد، افزود: این وضعیت موجب شده دست آمریکایی‌ها از بخشی از منابع انرژی کوتاه شود و فشار قابل توجهی بر ذخایر راهبردی نفت این کشور وارد شود.

امام جمعه دالاهو با اشاره به سه چالش همزمان آمریکا در حوزه انرژی، اظهار کرد: کاهش ذخایر راهبردی نفت، اختلال در جریان انتقال انرژی به پالایشگاه‌های آمریکایی و کاهش ذخایر برخی فرآورده‌های نفتی مانند گازوئیل، مشکلات جدی برای این کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: هر یک از این مشکلات به‌تنهایی قابل مدیریت است، اما همزمانی آنها می‌تواند چالش جدی برای آمریکا ایجاد کند. بر اساس داده‌های هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت راهبردی این کشور کاهش چشمگیری داشته و ادامه این روند می‌تواند ذخایر را بیش از پیش کاهش دهد.

حجت‌الاسلام آرمند تأکید کرد: مقاومت ملت ایران می‌تواند کمر آمریکا را بشکند و اگر مدیریت داخلی نیز در کنار مقاومت مردم قرار گیرد، می‌توان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مسائل اقتصادی و معیشتی، گفت: دولت باید با تشکیل سازوکارهای مناسب برای اقتصاد و معیشت مردم، آثار فشارهای اقتصادی را مدیریت کند و مردم نیز با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، گاز و بنزین می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

امام جمعه دالاهو همچنین درباره افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: سیاست افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی به صلاح نیست و دولت نباید در مقطع کنونی چنین طرحی را اجرا کند.

وی افزود: اگر قرار بود با بستن تنگه هرمز، قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا کند، نباید شرایطی ایجاد شود که قیمت بنزین برای مردم ایران نیز افزایش یابد؛ بنابراین اجرای این طرح در شرایط فعلی نیازمند تجدیدنظر و تدبیر بیشتری است.

حجت‌الاسلام آرمند در پایان با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد، بر ضرورت توجه به تجربه‌های تاریخی و همچنین تقویت مدیریت اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: با همراهی مردم، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت صحیح مسئولان، می‌توان مسیر مقاومت در برابر فشارهای آمریکا را با قدرت ادامه داد.