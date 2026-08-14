به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم، تجاوز آمریکا به کشورمان را مورد توجه قرار داد و گفت: آنچه در میدان نبرد رخ داده، معادلات مورد نظر آمریکا را تغییر داده است.

وی با اشاره به فرسایش توان موشکی و پدافندی آمریکا، افزایش قیمت جهانی نفت و کنترل ایران بر تنگه هرمز، افزود: این شرایط آمریکا را با بن‌بستی بی‌سابقه مواجه کرده است.

امام جمعه رباط‌کریم با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: این گذرگاه راهبردی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است و نباید با بازگشایی آن، به دشمن فرصت بازسازی و تجدیدقوا داده شود.

ترابی همچنین با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد، اعتماد به آمریکا و کنار گذاشتن نیروهای مذهبی را از عوامل مؤثر در شکست دولت مصدق دانست و گفت: ملت ایران باید از تجربه‌های تاریخی درس بگیرد و اجازه تکرار چنین وقایعی را ندهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور، آنان را نماد صبر، مقاومت و ایستادگی ملت ایران دانست و گفت آزادگان حتی در دوران اسارت نیز با تحمل فشارها و شکنجه‌های روحی و جسمی، از آرمان‌ها و عزت کشور دفاع کردند.