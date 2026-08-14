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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

امام جمعه رباط‌کریم: آمریکا در جنگ با ایران به بن‌بست رسیده است

امام جمعه رباط‌کریم: آمریکا در جنگ با ایران به بن‌بست رسیده است

رباط کریم- امام جمعه رباط‌کریم گفت: واشنگتن جنگ علیه کشورمان را با هدف تغییر نظام و وادار کردن ایران به تسلیم آغاز کرد، اما پس از پنج ماه به بن بست رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم، تجاوز آمریکا به کشورمان را مورد توجه قرار داد و گفت: آنچه در میدان نبرد رخ داده، معادلات مورد نظر آمریکا را تغییر داده است.

وی با اشاره به فرسایش توان موشکی و پدافندی آمریکا، افزایش قیمت جهانی نفت و کنترل ایران بر تنگه هرمز، افزود: این شرایط آمریکا را با بن‌بستی بی‌سابقه مواجه کرده است.

امام جمعه رباط‌کریم با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: این گذرگاه راهبردی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است و نباید با بازگشایی آن، به دشمن فرصت بازسازی و تجدیدقوا داده شود.

ترابی همچنین با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد، اعتماد به آمریکا و کنار گذاشتن نیروهای مذهبی را از عوامل مؤثر در شکست دولت مصدق دانست و گفت: ملت ایران باید از تجربه‌های تاریخی درس بگیرد و اجازه تکرار چنین وقایعی را ندهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور، آنان را نماد صبر، مقاومت و ایستادگی ملت ایران دانست و گفت آزادگان حتی در دوران اسارت نیز با تحمل فشارها و شکنجه‌های روحی و جسمی، از آرمان‌ها و عزت کشور دفاع کردند.

کد مطلب 6916355

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