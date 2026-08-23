به گزارش خبرنگار مهر، مارکوس دوسوزا با نام هنری «کینیو» هنرمند کاریکاتوریست برزیلی، جدیدترین آثار کارتونی خود را علیه ترامپ منتشر کرده است.
هر ۲ کارتون مرتبط با ترامپ و انتقاد به سیاستها و تصمیمهای غلط اوست؛ اولین کارتون تصویر سایه صورت ترامپ روی نقشه قاره آمریکاست و در توضیح آن نوشته شده است: «آمریکای لاتین تحت تهدید است.»
دومین کارتون کینیو، درباره ناو هواپیمابر لینکلن و خروج آن از خلیجفارس و خاورمیانه پس از فشارهای ایران و ضربات به پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در منامه بحرین است. این هنرمند برزیلی عنوان این اثر را «تاکو» گذاشته و نوشته که «ترامپ یاوهگو (دهان گشاد) این شکست آشکار را نمیپذیرد!»
بر این اساس، در تحلیل واژه «تاکو» در فرهنگ برزیلی و آمریکای لاتین باید به ۲ نکته اشاره کرد؛ اول اینکه کینیو یک کارتونیست معروف برزیلی است و او معمولاً در پستهای خود از کلمات کلیدی یا «هشتگهای» خاصی برای دستهبندی آثارش یا اشاره به موضوعات خاص استفاده میکند.
دوم اینکه، در زبان پرتغالی (برزیلی)، کلمه «Taco» به معنای چوب یا ضربه است (مثلاً در ورزشهای توپبزن یا اصطلاحاتی که به ضربه خوردن اشاره دارد). با توجه به لحن بسیار تند و انتقادی متن که از کلماتی مثل کتک زدن، ضربات سخت و شکستها استفاده کرده است، از کلمه «تاکو» به عنوان یک استعاره یا نماد برای اشاره به «ضربهای سخت» یا «شکست خردکننده» آمریکا در برابر ایران استفاده کرده است.
به زبان ساده، او میخواهد بگوید که آمریکا در این رویارویی «ضربهدار» شکست خورده است.
این کاریکاتوریست برزیلی، سال گذشته مقام اول را در رشته کارتون در مسابقه بینالمللی «ترور آنلاین» به دست آورد و به عنوان داور در دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران نیز حضور داشت. وی در روزهای قطع اینترنت سراسری و بعد از داوری دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران، مهمان خبرگزاری مهر شد و درباره مسائل روز و هنر کاریکاتور در ایران و برزیل صحبت کرد.
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