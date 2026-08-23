به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در دویست و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که با حضور جمعی از مفاخر پزشکی، استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: امروز همزمان با هزار و چهل و ششمین سالروز تولد ابوعلیسینا، دانشمند، پزشک، حکیم و فیلسوف برجسته ایرانی هستیم؛ شخصیتی که سالهای پایانی عمر خود را در اصفهان سپری کرد و آثار علمی و فکری او همچنان در عرصه پزشکی و فلسفه جهان مورد توجه است.
وی افزود: ابوعلیسینا تنها یک چهره تاریخی و علمی نیست، بلکه نمادی از جایگاه تمدنی ایران در شکلگیری دانش پزشکی و فلسفه به شمار میرود. مدرسه منسوب به او در خیابان ابنسینا و مجموعه تاریخی دردشت قرار دارد و فارغ از مباحث مربوط به محل دقیق فعالیت یا اقامت وی، اهمیت اصلی این بنا به هویت علمی، فرهنگی و پزشکی آن بازمیگردد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: باید از میراث ابوعلیسینا بهعنوان بخشی از سرمایه هویتی اصفهان صیانت کنیم و زمینهای فراهم شود تا این میراث نهتنها برای مردم شهر، بلکه برای جامعه علمی کشور و گردشگران داخلی و خارجی نیز معرفی شود.
نورصالحی با قدردانی از جامعه پزشکی کشور تصریح کرد: پزشکان، پرستاران، کادر درمان و تمامی فعالان حوزه سلامت در مقاطع مختلف بحرانی، از دوران جنگ تحمیلی و شیوع کرونا تا بحرانها و جنگهای اخیر، با فداکاری و مسئولیتپذیری در کنار مردم ایستادند و برای حفظ سلامت جامعه تلاش کردند.
وی گفت: جامعه پزشکی در سالهای گذشته با وجود کمبود امکانات، محدودیتهای اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم، اجازه نداد مشکلات و مضیقهها به بیماران و خانوادههای آنان منتقل شود. مراکز درمانی در سختترین شرایط آماده خدمت باقی ماندند و کادر درمان تلاش کردند بیماران کمترین آسیب را از دشواریهای موجود احساس کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای سلامت در اصفهان افزود: در نشست مشترک با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مجموعه همکاران این دانشگاه، موضوع مدرسه ابنسینا بهعنوان یکی از نمادهای تاریخی پزشکی ایران مطرح شد. در این زمینه، دانشگاه علوم پزشکی برای پیگیری موضوع اعلام آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: مقرر شده است با همکاری شهرداری اصفهان و با محوریت دانشگاه علوم پزشکی، ساختمانهای پیرامونی این مجموعه که دارای کاربریهای مرتبط با بهداشت و درمان هستند، بررسی و در صورت امکان تملک شوند تا ظرفیت لازم برای احیای این محدوده و معرفی آن بهعنوان مجموعهای فرهنگی، علمی و پزشکی فراهم شود.
نورصالحی اظهار امیدواری کرد این طرح با سرعت بیشتری دنبال شود و گفت: هدف از اجرای این برنامه، تنها حفظ یک بنای تاریخی نیست؛ بلکه باید مجموعهای پویا شکل بگیرد که بتواند پیوند میان تاریخ پزشکی ایران، آموزش، پژوهش، گردشگری فرهنگی و خدمات سلامت را تقویت کند.
وی اضافه کرد: در کنار احیای این نماد تاریخی، باید به نیازهای امروز حوزه سلامت نیز توجه داشت. توسعه مراکز درمانی، جبران کمبودهای موجود، ارتقای کیفیت خدمات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از جمله موضوعاتی است که میتواند به بهبود شرایط درمانی در اصفهان کمک کند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: حضور مؤثر بخش خصوصی در حوزه سلامت، در کنار حمایت دستگاههای دولتی و همراهی شرکتهای بیمه، میتواند زمینه افزایش ظرفیتهای درمانی، کاهش فشار بر مراکز موجود و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم را فراهم کند.
نورصالحی همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته دولت از دوم تا هشتم شهریور، از تلاش مجموعه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی کشور قدردانی کرد و گفت: در این مناسبت باید از تمامی دستاندرکاران حوزه حکمرانی، رئیسجمهور، اعضای دولت، معاونان، استانداران، فرمانداران و مدیرانی که در شرایط دشوار کشور برای اداره امور تلاش میکنند، تشکر کرد.
وی افزود: کشور بیش از یک سال است که در شرایط جنگی قرار دارد و سالها نیز با تحریمها و فشارهای خارجی مواجه بوده است، اما مردم و مسئولان با وجود این مشکلات، امور کشور را پیش بردهاند. تلاش مجموعه مدیریتی کشور این بوده است که فشارهای موجود تا حد امکان به زندگی روزمره مردم منتقل نشود و خدمات عمومی استمرار داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به حضور استاندار اصفهان در این جلسه گفت: استاندار استان با وجود تراکم بالای کاری و برنامههای فشرده از ساعات ابتدایی صبح تا پایان شب، در این نشست حضور پیدا کردند که از این بابت قدردانی میکنیم.
نورصالحی تأکید کرد: در جریان تلاش شبانهروزی مدیران و مسئولان دولتی برای بهبود معیشت، حفظ ثبات و ارتقای کیفیت زندگی مردم هستیم. انتظار میرود این تلاشها با برنامهریزی منسجمتر و هماهنگی بیشتر میان دستگاهها به نتیجه برسد و آثار آن در زندگی مردم و کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی نمایان شود.
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