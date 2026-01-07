به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان رشت، با قدردانی از اهتمام فرماندار و مجموعه مدیریتی شهرستان اظهار کرد: بر اساس بند (۳) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم توسعه، استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای مردمی و فعالسازی آنها در سطح محلات بهعنوان یک تکلیف قانونی مورد تأکید قرار گرفته و در همین راستا، برنامهها و ضوابط اجرایی مشخصی به فرمانداریها ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه محور اصلی این رویکرد، اعتماد به مردم و واگذاری بخشی از فرآیند شناسایی و حل مسائل به جوامع محلی است، افزود: در قالب طرح محلهمحور و با تکیه بر ظرفیت مساجد، زمینهای فراهم میشود تا منتخبان مردم، معتمدین، ریشسفیدان و افراد اثرگذار هر محله در شناسایی مسائل و پیگیری مطالبات نقشآفرینی کنند و دستگاههای اجرایی نیز در کنار آنان حضور فعال داشته باشند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، تشکیل «شورای راهبری شهرستان» را یکی از اولویتهای این طرح دانست و گفت: این شورا با درایت فرماندار شهرستان رشت تشکیل شده و بستر مناسبی برای هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی فراهم کرده است. در گام بعدی نیز، تشکیل «شورای پیشرفت محلات» با محوریت مساجد در دستور کار قرار دارد.
فتحاللهی با اشاره به شناسایی ۴۴ محله هدف در سطح استان تصریح کرد: از این تعداد، ۲۰ محله در شهرستان رشت قرار دارد که با توجه به تراکم جمعیتی و تنوع مسائل اجتماعی، نیازمند برنامهریزی دقیقتر و هدفمندتر هستند. هدف از تشکیل شورای پیشرفت محله، دستیابی به تصویری جامع و دقیق از وضعیت هر محله در حوزههای زیرساختی، عمرانی، فرهنگی و آسیبهای اجتماعی و طراحی برنامههای متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای محلی است.
وی با تأکید بر اینکه این رویکرد صرفاً یک اقدام مقطعی نیست، خاطرنشان کرد: طرح محلهمحور از برنامههای محوری دولت محسوب میشود و رئیسجمهور و وزیر کشور بهصورت مستمر بر اجرای آن تأکید دارند؛ بهگونهای که این موضوع بهعنوان یکی از محورهای اصلی در سمینار استانداران نیز مطرح شده و اهمیت آن برای دولت بهروشنی قابل مشاهده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در پایان با بیان اینکه موفقیت این طرح در گرو همافزایی میان مردم و مدیران است، گفت: همکاران ما در استانداری آمادگی دارند با همراهی و پیگیری مستمر، هر جا نیاز به حمایت یا مداخله در سطح استان وجود داشته باشد، در کنار فرمانداریها و مجموعههای محلی باشند تا اهداف این طرح بهصورت عملیاتی و مؤثر محقق شود.
