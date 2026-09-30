به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، کتائب حزبالله عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که پرواز هواپیماهای جاسوسی و جنگنده آمریکایی در آسمان عراق همچنان ادامه دارد و بخش اطلاعاتی کتائب حزبالله این حضور را مستندسازی کرده است.
در بیانیه کتائب حزبالله عراق آمده است: مدارکی درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق تا ۳۰ اکتبر در اختیار دارد که جزئیات آنها را بعدا اعلام خواهد کرد.
این درحالی است که حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق به الجزیره گفت که ماموریت ائتلاف بینالمللی به پایان رسیده و راههای هماهنگی مشترک باز خواهد ماند.
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