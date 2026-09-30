انتشار تیزر فیلم سینمایی «عروس چشمه» با بازی الناز شاکردوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، تیزر فیلم سینمایی «عروس چشمه» به کارگردانی فریدون نجفی منتشر شد. این فیلم به زودی در سینماهای کشور اکران می‌شود.

در توضیح «عروس چشمه» آمده است: چشمه‌ای که خشکیده، رازی که زیر خاک مانده و نسلی که حاضر نیست ساکت بماند.

«عروس چشمه» تازه‌ترین ساخته فریدون نجفی در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان حضور دارد و به‌زودی روی پرده سینماها می‌آید.

در این فیلم الناز شاکردوست، محمد بحرانی، دانیال جعفری، نیوشا احمدی، فاطمه بحرانی، لوزا رئیسی، عمار سیدمحسنی، پویا چهل‌تنان، آرسین معاف‌پور، همایون برزگر، مهدیس موسوی، نوید قیصری‌نیا، میعاد حجار، هستی موسوی، علیرضا دهقان و دانیال رئیسی ایفای نقش می‌کنند.

عوامل فیلم «عروس چشمه» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: شاهین عراقی، تدوین: عماد خدابخش، موسیقی: آریا عظیمی‌نژاد، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، صدابردار: سعید بهرامی، چهره‌پرداز: سودابه خسروی، طراح لباس: مریم محمدپور، طراح صحنه: مهدی فراهانی، مشاور رسانه‌ای: امیر خانزاده، فیلمنامه: فریدون نجفی، سیما تاجدینی، آرین رضایی، علیرضا قاسمی، حمیدرضا خطیری، مدیر تولید: عمار سید محسنی، مشاور تولید: حبیب احمدی، جانشین تهیه کننده: رضا آژ، مجری طرح: لوزا رئیسی، تهیه‌کننده و کارگردان: فریدون نجفی.