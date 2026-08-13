کشف ۲ تن سنگ معدنی طلا در کلیبر؛ ۱۵ حفار غیرمجاز بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور مسعودی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرحهای امنیت محلهمحور و بهرهگیری از مشارکت شهروندان اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان کلیبر در جریان چند عملیات هدفمند موفق به شناسایی و دستگیری ۱۵ حفار غیرمجاز شدند.
وی افزود: در این عملیاتها علاوه بر دستگیری متهمان، بیش از ۲ تن سنگ معدنی طلا کشف و یک دستگاه وانت نیسان، هشت دستگاه موتورسیکلت، سه دستگاه موتور برق، دو دستگاه دژبر و یک دستگاه بالابر نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کلیبر ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده، به همراه اموال مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
مسعودی با قدردانی از همکاری شهروندان در شناسایی فعالیتهای غیرمجاز، از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت حفاران غیرمجاز و قاچاق سنگهای معدنی را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ یا صفحات رسمی پلیس آذربایجانشرقی در فضای مجازی اطلاعرسانی کنند تا اقدامات قانونی در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
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