به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن اصل‌نژاد صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تبلیغات اسلامی شهرستان میانه با اشاره به اعتبار هزینه‌شده برای احداث و تکمیل این مجموعه اظهار کرد: این مجتمع ظرفیت آن را دارد که به یکی از مراکز مهم فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی شهرستان تبدیل شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کانون‌های مرتبط و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی میانه در این مجتمع مستقر خواهند شد و از ظرفیت‌های آن برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت توسعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی گفت: ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت مجموعه‌های فرهنگی و مردمی، زمینه حضور فعال‌تر این مجموعه‌ها و گسترش برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان را فراهم می‌کند.