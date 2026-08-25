  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

تبدیل مجتمع فرهنگی تبلیغات اسلامی میانه به پایگاه فعالیت کانون‌ها

تبدیل مجتمع فرهنگی تبلیغات اسلامی میانه به پایگاه فعالیت کانون‌ها

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی گفت: مجتمع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی میانه به پایگاهی برای فعالیت کانون‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن اصل‌نژاد صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تبلیغات اسلامی شهرستان میانه با اشاره به اعتبار هزینه‌شده برای احداث و تکمیل این مجموعه اظهار کرد: این مجتمع ظرفیت آن را دارد که به یکی از مراکز مهم فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی شهرستان تبدیل شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کانون‌های مرتبط و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی میانه در این مجتمع مستقر خواهند شد و از ظرفیت‌های آن برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت توسعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی گفت: ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت مجموعه‌های فرهنگی و مردمی، زمینه حضور فعال‌تر این مجموعه‌ها و گسترش برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6927016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها