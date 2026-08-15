هشدار هواشناسی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبر داد و اظهار کرد: زمان شروع این هشدار امروز و پایان آن دوشنبه ۲۶ مرداد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وقوع تندباد موقت، گاهی باد و گردوخاک، رعد و برق، بارش پراکنده باران، در مناطق مستعد رگبار باران با احتمال ریزش تگرگ از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار غالباً در نیمه شرقی و ارتفاعات استان بوشهر خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: احتمال سیلابی شدن مسیل ها و جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه های فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه های سبک، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی بخصوص محصول خرما پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: اجتناب از توقف در مسیر مسیل ها و رودخانه ها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه ها و ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.