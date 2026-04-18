هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان بوشهر، زمان شروع این هشدار اواخر وقت یکشنبه (۳۰ فروردین) و پایان آن پنجشنبه (۳ اردیبهشت) خواهد بود.
بارش رگباری پراکنده و بهاری باران، دربرخی نقاط وزش باد شدید موقتی، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد از مخاطرات این هشدار اعلام شده است.
منطقه اثر این هشدار در روز یکشنبه نواحی شمالی استان، دوشنبه و سهشنبه سطح استان به ویژه مناطق مرکزی، چهارشنبه و پنجشنبه نواحی جنوبی استان بوشهر خواهد بود.
آب گرفتگی معابر عمومی در برخی نقاط، احتمال سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، لغزندگی جادهها، احتمال صاعقه در مناطق مرتفع، احتمال خسارت به سازههای سبک، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره است.
اجتناب از توقف در مسیر مسیلها و رودخانهها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازهها و ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.
نظر شما