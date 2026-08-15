واکاوی ابعاد و پیامدهای تاریخی و اجتماعی کودتای ۲۸ مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد انجمن جامعه‌شناسی ایران، دفتر قزوین در نظر دارد با مشارکت انجمن ایرانی تاریخ، شعبه تاریخ قزوین و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین نشست واکاوی ابعاد و پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد را برگزار می‌کند.



در این برنامه، با نگاهی جامعه‌شناختی و تاریخی، ابعاد و پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد و نسبت آن با تحولات اجتماعی و سیاسی ایران مورد بررسی و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.



نشست نخست با عنوان «مصدق؛ حاکمیت مردم و استقلال کشور» و با حضور امیرحسین حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه برگزار می‌شود.



نشست دوم: «آرایش نیروهای اجتماعی در جنبش ملی شدن صنعت نفت، با تأکید بر جنبش زنان» با حضور حسن حسن‌زاده، پژوهشگر تاریخ اجتماعی ایران و نشست سوم «از روایت ملی به روایت محلی» با حضور بیدا میرحسینی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی برگزار خواهد شد.



این نشست روز سه‌شنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به نشانی قزوین، خیابان طالقانی، کتابخانه علامه رفیعی برگزار می شود.