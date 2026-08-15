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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

خداحافظی بازیکن تیم ملی فوتبال ایتالیا با مستطیل سبز

خداحافظی بازیکن تیم ملی فوتبال ایتالیا با مستطیل سبز

مهاجم تیم ملی فوتبال ایتالیا از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چیرو ایموبیله از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. مهاجم ۳۶ ساله ایتالیایی پس از ۱۶ فصل حضور متوالی در سطح‌های مختلف دنیا کفش‌های خود را آویخت. ایموبیله سابقه حضور در یوونتوس، تورینو، دورتموند، سویا، بشکیتاش، بولونیا، پاریس اف‌سی و لاتزیو را در کارنامه خود داشت.

آمار و عملکرد مهاجم ایتالیایی در دوران فوتبالش که درخشش قابل توجهی با پیراهن لاتزیو داشت به شرح زیر است:

او در ۶۵۶ مسابقه،۳۵۰ گل و ۸۲ پاس گل داشت. برنده کفش طلای فوتبال اروپا در فصل ۲۰۱۹/۲۰۲۰ با ۳۶ گل و ۷ عنوان آقای گلی در کارنامه اوست.

قهرمانی یورو ۲۰۲۰، قهرمانی جام حذفی ایتالیا، ۲ قهرمانی سوپرجام ایتالیا، یک قهرمانی سوپرجام آلمان و یک قهرمانی در سوپرجام ترکیه جزو عنوان هایی است که ایموبیله کسب کرد.

خداحافظی بازیکن تیم ملی فوتبال ایتالیا با مستطیل سبز

کد مطلب 6916904

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