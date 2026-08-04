به گزارش خبرنگار مهر، بازار نقل‌وانتقالات فوتبال در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر هزینه‌ها بوده و پرداخت رقم‌های نجومی برای جذب ستاره‌ها دیگر اتفاقی عجیب محسوب نمی‌شود. اکنون ۲۱ بازیکن در تاریخ فوتبال وجود دارند که برای انتقال آنها مبلغی ۹ رقمی (بیش از ۱۰۰ میلیون یورو) پرداخت شده و یان دیومانده نیز می‌تواند نفر بعدی این فهرست باشد.

روزنامه مارکا اسپانیا نوشت: آخرین انتقال بزرگ در حال شکل‌گیری، حضور یان دیومانده، مدافع ساحل‌عاجی تیم لایپزیش در رئال مادرید است. پیش از رسمی شدن این انتقال، ۲۱ بازیکن توانسته‌اند وارد باشگاه ۱۰۰ میلیون یورویی‌ها شوند؛ باشگاهی که نخستین عضو آن گرت بیل بود، زمانی که رئال مادرید در تابستان ۲۰۱۳ مبلغ ۱۰۱ میلیون یورو به تاتنهام پرداخت کرد تا این ستاره ولزی را به خدمت بگیرد.

از آن زمان، انتقال‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو به اتفاقی معمول در فوتبال تبدیل شده و باشگاه‌ها دیگر برای جذب بازیکنان مورد نظر خود از سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین ابایی ندارند.

ورود باشگاه‌های دولتی و سرمایه‌گذاران ثروتمند نیز باعث افزایش این معاملات بزرگ شده است. در میان این انتقال‌ها، خرید نیمار توسط پاری‌سن‌ژرمن یکی از تاریخی‌ترین آنها محسوب می‌شود. باشگاه فرانسوی که مالکیت قطری دارد، در تابستان ۲۰۱۷ با پرداخت ۲۲۲ میلیون یورو، بند فسخ قرارداد این بازیکن برزیلی با بارسلونا را فعال کرد و رکورد نقل‌وانتقالات فوتبال جهان را شکست.

اما پاری‌سن‌ژرمن به همین انتقال بسنده نکرد و چند هفته بعد کیلیان امباپه را نیز با مبلغ ۱۸۰ میلیون یورو از موناکو جذب کرد.

چلسی؛ پادشاه خریدهای ۱۰۰ میلیونی

اگر یک باشگاه بیشترین حضور را در فهرست خریدهای بالای ۱۰۰ میلیون یورو داشته باشد، آن تیم چلسی انگلیس است. آبی‌های لندن ابتدا در دوران مالکیت رومن آبراموویچ و سپس با مدیریت تاد بولی، پنج بازیکن را با مبالغی بیش از ۱۰۰ میلیون یورو جذب کرده‌اند.

این بازیکنان شامل مورگان راجرز، انزو فرناندز، مویسس کایسدو، روملو لوکاکو و کای هاورتس هستند.

قدرت مالی لیگ برتر انگلیس نیز در این زمینه کاملاً مشخص است؛ باشگاه‌های این لیگ، از جمله چلسی، ۱۱ مورد از ۲۲ انتقال بالای ۱۰۰ میلیون یورو را به خود اختصاص داده‌اند.

لالیگا اسپانیا با انتقال دیومانده، ۸ خرید در این فهرست خواهد داشت. در صورت نهایی شدن این انتقال، رئال مادرید چهار مورد از این خریدها را انجام داده، بارسلونا سه مورد و اتلتیکو مادرید یک مورد را به نام خود ثبت کرده‌اند.

تنها انتقال بالای ۱۰۰ میلیون یورو میان دو باشگاه اسپانیایی نیز مربوط به تابستان ۲۰۱۹ است؛ زمانی که آنتوان گریزمان با مبلغ ۱۲۰ میلیون یورو از اتلتیکو مادرید به بارسلونا پیوست.

در این فهرست، لیگ فرانسه با پاری‌سن‌ژرمن و سری A ایتالیا با حضور یوونتوس نیز نماینده دارند.

بیشترین درآمد از فروش‌های ۱۰۰ میلیونی

در میان باشگاه‌هایی که بیشترین درآمد را از چنین انتقال‌هایی کسب کرده‌اند، آستون‌ویلا در صدر قرار دارد. این باشگاه با فروش مورگان راجرز و جک گریلیش مجموعاً ۲۵۵.۵ میلیون یورو درآمد داشته است.

پس از آن، نیوکاسل با ۲۵۳ میلیون یورو و بنفیکا پرتغال با ۲۴۸.۲ میلیون یورو قرار دارند.

بازیکنانی که بیشترین پول را در نقل‌وانتقالات جابه‌جا کرده‌اند

در بین بازیکنان، نیمار رکورددار است. انتقال‌های او میان بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن نزدیک به ۴۰۰ میلیون یورو ارزش داشته است.

پس از او، روملو لوکاکو قرار دارد که مجموع انتقال‌هایش به ۳۷۰ میلیون یورو رسیده است. کریستیانو رونالدو نیز با ۲۴۷ میلیون یورو سومین بازیکنی است که بیشترین پول در نقل‌وانتقالات برای او پرداخت شده است.

اولین بازیکن اسپانیایی این فهرست آلوارو موراتا است که مجموع انتقال‌هایش به ۲۲۹ میلیون یورو رسیده و در رتبه ششم قرار دارد.

فهرست بازیکنان باشگاه ۱۰۰ میلیونی‌ها همچنان بسته نشده و در سال‌های آینده احتمال اضافه شدن اعضای جدید به آن وجود دارد.

فهرست انتقال‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو:

کیلیان امباپه - ۱۸۰ میلیون یورو

پاری‌سن‌ژرمن برای جذب این ستاره فرانسوی در سال ۲۰۱۷، این مبلغ را به موناکو پرداخت کرد.

الکساندر ایساک - ۱۴۵ میلیون یورو

لیورپول تابستان گذشته برای جذب مهاجم سوئدی نیوکاسل این مبلغ را پرداخت کرد.

مورگان راجرز - ۱۳۸ میلیون یورو

چلسی برای جذب این بازیکن از آستون‌ویلا هزینه کرد.

الیوت اندرسون - ۱۳۵ میلیون یورو

منچسترسیتی این هافبک را به عنوان مهره جدید خط میانی خود جذب کرد.

ژائو فلیکس - ۱۲۷.۲ میلیون یورو

اتلتیکو مادرید این بازیکن را از بنفیکا به خدمت گرفت.

فلوریان ویرتز - ۱۲۵ میلیون یورو

لیورپول برای جذب ستاره آلمانی بایرلورکوزن هزینه کرد.

انزو فرناندز - ۱۲۱ میلیون یورو

چلسی در ژانویه ۲۰۲۳ این بازیکن قهرمان جام جهانی را از بنفیکا خرید.

فیلیپه کوتینیو - ۱۲۰ میلیون یورو

بارسلونا در سال ۲۰۱۸ او را از لیورپول جذب کرد، اما این انتقال موفقیت‌آمیز نبود.

آنتوان گریزمان - ۱۲۰ میلیون یورو

بارسلونا در سال ۲۰۱۹ او را از اتلتیکو مادرید خرید.

جک گریلیش - ۱۱۷.۵ میلیون یورو

منچسترسیتی در سال ۲۰۲۱ این بازیکن را از آستون‌ویلا جذب کرد.

مویسس کایسدو - ۱۱۶ میلیون یورو

چلسی این هافبک اکوادوری را از برایتون خرید.

ادن هازارد - ۱۱۵ میلیون یورو

رئال مادرید این بازیکن بلژیکی را از چلسی به خدمت گرفت.

روملو لوکاکو - ۱۱۳ میلیون یورو

چلسی برای بازگرداندن این مهاجم بلژیکی از اینتر هزینه کرد.

کریستیانو رونالدو - ۱۱۲ میلیون یورو

یوونتوس در سال ۲۰۱۸ این ستاره پرتغالی را از رئال مادرید خرید.

ساندرو تونالی - ۱۰۸ میلیون یورو

تاتنهام برای جذب این هافبک ایتالیایی هزینه کرد.

پل پوگبا - ۱۰۵ میلیون یورو

منچستریونایتد در سال ۲۰۱۶ او را از یوونتوس خرید.

عثمان دمبله - ۱۰۵ میلیون یورو

بارسلونا این بازیکن فرانسوی را از دورتموند جذب کرد.

جود بلینگهام - ۱۰۳ میلیون یورو

رئال مادرید در سال ۲۰۲۳ این ستاره انگلیسی را از دورتموند خرید.

گرت بیل - ۱۰۱ میلیون یورو

اولین بازیکنی که مرز ۱۰۰ میلیون یورو را شکست و در سال ۲۰۱۳ به رئال مادرید پیوست.

کای هاورتس - ۱۰۰ میلیون یورو

چلسی در سال ۲۰۲۰ این بازیکن را از بایرلورکوزن خرید.