ایریتک مجری نخستین فاز پروژه راهبردی IPCC گهرزمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)، مراسم امضای این قرارداد با حضور احسان گودرزی، مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)، علی امرایی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، رؤسا و اعضای هیأت‌مدیره دو شرکت، جمعی از مدیران ارشد و همچنین اصحاب رسانه برگزار شد.

پروژه IPCC به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا در حوزه معدن، با هدف بهینه‌سازی فرآیند خُردایش و انتقال مواد معدنی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش بهره‌وری و ارتقای پایداری عملیات معدنی اجرا می‌شود و از پروژه‌های راهبردی صنعت معدن کشور به شمار می‌رود.

در این مراسم، علی امرایی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، با اشاره به اینکه این پروژه پس از سال‌ها مطالعه و برنامه‌ریزی وارد مرحله اجرا شده است، آن را «یک الزام ملی، یک مگاپروژه صنعتی و زیست‌محیطی و یک تحول بزرگ در معدنکاری کشور» توصیف کرد.

وی با تأکید بر آثار اقتصادی و زیست‌محیطی پروژه اظهار کرد: اجرای این طرح ضمن افزایش بهره‌وری، کاهش قابل توجه مصرف سوخت و هزینه‌های عملیاتی را به همراه خواهد داشت و برای نخستین‌بار در خاورمیانه در این ابعاد اجرا می‌شود.

امرایی همچنین با قدردانی از مدیران و متخصصان شرکت ایریتک، ابراز امیدواری کرد این شرکت با اتکا به توان بالای فنی و مهندسی خود، پروژه را با کیفیت مطلوب و در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به سرانجام برساند.

در ادامه مراسم، احسان گودرزی، مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)، ضمن قدردانی از اعتماد مدیران شرکت گهرزمین، این قرارداد را نقطه عطفی در مسیر توسعه فناوری‌های نوین معدنکاری کشور دانست و گفت: پروژه IPCC صرفاً یک طرح بزرگ صنعتی نیست، بلکه حرکتی تحول‌آفرین است که می‌تواند مسیر آینده معدنکاری ایران را تحت تأثیر قرار دهد و الگویی برای اجرای پروژه‌های مشابه در سایر صنایع معدنی کشور باشد.

وی با اشاره به سابقه بیش از نیم‌قرن فعالیت شرکت ایریتک در اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی افزود: امروز برای ایریتک، این قرارداد فراتر از یک همکاری اجرایی است زیرا این پروژه فرصتی برای نمایش توانمندی‌های مهندسی، مدیریتی و اجرایی شرکت در یکی از مهم‌ترین پروژه‌های صنعت معدن کشور به شمار می‌رود و امیدواریم با اجرای موفق آن، بار دیگر ظرفیت‌های فنی متخصصان ایرانی را به اثبات برسانیم.

مدیرعامل شرکت ایریتک با بیان اینکه استفاده از فناوری IPCC مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌های عملیات، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش پایداری انتقال مواد و ارتقای بهره‌وری را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: این پروژه با تکیه بر توان متخصصان داخلی و دانش فنی ایریتک اجرا خواهد شد و تمام ظرفیت‌های شرکت برای تحقق اهداف آن به کار گرفته می‌شود.

گودرزی همچنین با اشاره به جایگاه ایریتک به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از اعتماد مدیران شرکت گهرزمین قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با عملکرد خود، توانمندی‌های شرکت ایریتک را در اجرای پروژه‌های ملی بیش از پیش به نمایش بگذاریم و شعار «ما می‌توانیم» را در عرصه عمل محقق سازیم.

انعقاد این قرارداد را می‌توان یکی از مهم‌ترین همکاری‌های سال‌های اخیر در صنعت معدن کشور دانست. همکاری‌ای که علاوه بر توسعه زیرساخت‌های گهرزمین، زمینه استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین، ارتقای بهره‌وری، کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش توان مهندسی داخلی را فراهم خواهد کرد و جایگاه شرکت ایریتک را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پیمانکاران پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.