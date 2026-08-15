تاراسی: حرکت آموزش و پرورش به سمت کاهش تنوع مدارس است

ذبیح الله تاراسی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجموعه آموزش و پرورش معتقد است تا حد امکان نباید شاهد تنوع گسترده مدارس باشیم، اما هر یک از این مدارس در شرایط خاصی شکل گرفته و در طول سالها توسعه پیدا کردهاند.
وی افزود: رویکرد وزارت آموزش و پرورش نیز حرکت به سمت کاهش تنوع مدارس است و وزیر آموزش و پرورش نیز بر این موضوع تأکید کردهاند، البته اجرای این سیاست نیازمند فراهم شدن شرایط لازم و طی شدن یک روند تدریجی است.
تاراسی ادامه داد: بخش قابل توجهی از توان و ظرفیت وزارت آموزش و پرورش صرف ساماندهی و ارتقای کیفیت مدارس دولتی میشود و تقویت مدارس دولتی یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاریهای این وزارتخانه است.
کیفیت آموزش را نباید صرفاً با قبولی کنکور سنجید
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با تأکید بر اینکه کیفیت مدارس نباید صرفاً بر اساس تعداد قبولیها و رتبههای کنکور سنجیده شود، گفت: در اسناد بالادستی آموزش و پرورش، بهویژه سند تحول بنیادین، بر تربیت همهجانبه دانشآموزان تأکید شده است.
وی افزود: هدف آموزش و پرورش این است که دانشآموز در ساحتهای مختلف تربیتی رشد کند و در کنار آموزش دروس علمی مانند ریاضی، علوم و ادبیات، در حوزههای هنر، ورزش، اخلاق، مسائل دینی و اجتماعی نیز تربیت شود.
تاراسی تصریح کرد: متأسفانه یکی از دغدغههای برخی خانوادهها این است که مدرسه را بر اساس تعداد قبولی در کنکور یا تعداد رتبههای برتر ارزیابی کنند، در حالی که این موضوع بهتنهایی نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش کیفیت یک مدرسه باشد.
وی گفت: دانشآموزی که از مدرسه فارغالتحصیل میشود باید علاوه بر برخورداری از دانش و مهارتهای علمی، در ابعاد مختلف شخصیتی، اخلاقی، اجتماعی، دینی، هنری و ورزشی نیز رشد کرده باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: آموزش و پرورش نیز تلاش میکند مدارس را بر مبنای عملکرد همهجانبه آنها ارزیابی کند و صرفاً به دلیل کسب رتبههای برتر کنکور از مدرسهای تجلیل نمیکند.
تاراسی با اشاره به اهمیت مشارکت دانشآموزان در برنامههای مدارس اظهار کرد: یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی یک برنامه آموزشی و تربیتی، میزان مشارکت دانشآموزان در اجرای آن است. هر برنامهای که دانشآموزان از ابتدا تا انتها در آن مشارکت داشته باشند، از نگاه آموزش و پرورش میتواند یک برنامه موفق و اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: اینکه مدیر مدرسه صرفاً یک برنامه رسمی و تشریفاتی برگزار کند و مسئولان در آن حضور پیدا کنند، بهتنهایی نمیتواند نشاندهنده موفقیت یک برنامه تربیتی باشد؛ بلکه اصل، مشارکت و نقشآفرینی خود دانشآموزان است و این مشارکت نیز بخشی از فرآیند تربیت محسوب میشود.
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