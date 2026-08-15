به گزارش خبر گزاری مهر، جعفر فرامرزی اظهار کرد: همزمان با تعطیلات سه روز اخیر بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر در شهرستان مشگینشهر حضور پیدا کرده و از جاذبههای شهرستان بازدید کردند.
وی افزود: با اعلام آمادگی همه تاسیسات گردشگری و مراکز اقامتی شهرستان برای خدماترسانی به گردشگران، افزود: در این مدت بیش از ۹۰هزار تردد خودرویی در ورودیهای شهرستان ثبت شده است که نشان دهنده انتخاب مشگینشهر به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در این تعطیلات بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مشگین شهر گفت: براساس آمار ثبت شده از سوی مراکز اقامتی شهرستان و برآوردهای میدانی انجام شده، شبهای چهارشنبه و پنجشنبه به ترتیب ۱۵ و ۲۰ هزار اقامت در مراکز اقامتی رسمی، مهمانسرای ادارات و مدارس شهرستان ثبت شده است.
فرامرزی ادامه داد: شهرستان مشگینشهر در دامنه کوه سبلان با مواهب طبیعی و جاذبههای انسانساخت متعدد از قبیل آبهای گرم معدنی، بناها و محوطههای تاریخی، پل معلق و طبیعت بینظیر به ویژه در فصول گرم سال مورد توجه گردشگران قرار دارد و این در حالی است که زیرساختهای گردشگری شهرستان در سالهای اخیر توسعه یافته و ارائه خدمات به بهترین نحو انجام میشود.
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