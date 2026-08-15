  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

حضور بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر در مشگین‌شهر طی سه روز گذشته

حضور بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر در مشگین‌شهر طی سه روز گذشته

اردبیل - رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشگین شهر از حضور بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر در این شهرستان همزمان با تعطیلات سه روز اخیر خبر داد.

به گزارش خبر گزاری مهر، جعفر فرامرزی اظهار کرد: همزمان با تعطیلات سه روز اخیر بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر در شهرستان مشگین‌شهر حضور پیدا کرده و از جاذبه‌های شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: با اعلام آمادگی همه تاسیسات گردشگری و مراکز اقامتی شهرستان برای خدمات‌رسانی به گردشگران، افزود: در این مدت بیش از ۹۰هزار تردد خودرویی در ورودی‌های شهرستان ثبت شده است که نشان دهنده انتخاب مشگین‌شهر به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در این تعطیلات بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشگین شهر گفت: براساس آمار ثبت شده از سوی مراکز اقامتی شهرستان و برآوردهای میدانی انجام شده، شب‌های چهارشنبه و پنجشنبه به ترتیب ۱۵ و ۲۰ هزار اقامت در مراکز اقامتی رسمی، مهمانسرای ادارات و مدارس شهرستان ثبت شده است.

فرامرزی ادامه داد: شهرستان مشگین‌شهر در دامنه کوه سبلان با مواهب طبیعی و جاذبه‌های انسان‌ساخت متعدد از قبیل آب‌های گرم معدنی، بناها و محوطه‌های تاریخی، پل معلق و طبیعت بی‌نظیر به ویژه در فصول گرم سال مورد توجه گردشگران قرار دارد و این در حالی است که زیرساخت‌های گردشگری شهرستان در سال‌های اخیر توسعه یافته و ارائه خدمات به بهترین نحو انجام می‌شود.

کد مطلب 6917010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه