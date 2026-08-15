  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

اعتبارات زیارت باید به‌عنوان بودجه ملی دیده شود

اعتبارات زیارت باید به‌عنوان بودجه ملی دیده شود

مشهد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: اعتبارات خدمات‌رسانی به زائران صرفاً در چارچوب بودجه دستگاه‌های استانی محدود نشود و این حوزه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد موسوی صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان از آغاز فعالیت دبیرخانه ستاد خدمات سفر زائران در قالب ۶ کارگروه و ۲۸ کمیته خبر داد و اظهار کرد: این دبیرخانه در حوزه‌های برنامه‌ریزی، آمار و هماهنگی بین‌بخشی، به‌ویژه در کمیته خدمت‌رسان، فعالیت خود را آغاز کرده و برنامه‌های فرابخشی برای ارائه به استاندار به‌عنوان رئیس ستاد خدمات سفر تدوین شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برنامه‌ریزی و آمار افزود: جمع‌آوری آمار ورود زائران از طریق دستگاه‌های مختلف و تحلیل داده‌ها با هدف دستیابی به یک عدد کمی از میزان حضور زائران در استان انجام شده و در همین راستا، آمار مربوط به ضریب اشغال اقامت در استان نیز به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

دبیر ستاد خدمات سفر زائران خراسان رضوی ادامه داد: دبیرخانه ستاد خدمات سفر زائران، موضوع اسکان را در چهار بخش شامل اقامت‌های رسمی، پوشش گردشگری، اقامت‌های اضطراری با امکانات و اقامت دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها و نهادها و همچنین اقامت‌های بدون امکانات رفاهی دنبال کرده است. در این زمینه، دستگاه‌های مختلف اطلاعات ظرفیت‌های قابل استفاده خود برای ارائه خدمات اسکان را در اختیار ستاد قرار دادند و از دستگاه‌های اجرایی که ظرفیت‌های موجود خود را برای اسکان اعلام کردند، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به ورود بخش عمده زائران به استان از طریق مسیرهای زمینی گفت: امسال بیش از ۹۰ درصد زائران از طریق زمینی وارد استان و مشهد شدند و فرمانداران و شهرداران در شهرستان‌ها برای ساماندهی زائران و ارائه خدمات به آنان همکاری و اقدامات متفاوتی را دنبال کردند.

موسوی با اشاره به فعالیت گروه‌های نظارتی در جریان اجرای طرح‌های خدمات سفر افزود: ۱۰۷ بازرس در این اقدام مشغول به فعالیت بودند و ۷۱۷ بازرسی در مشهد انجام شد. همچنین ۱۹۸ بازدید در شهرستان‌ها و محورهای مواصلاتی صورت گرفت و در این زمینه همکاری دستگاه‌های نظارتی قابل تقدیر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی در میزبانی از زائران گفت: در دهه پایانی ماه صفر، بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی در خدمت‌رسانی به زائران و میزبانی از آنان جلوه‌گر می‌شود و طرح هم‌محله امام رضا(ع) نیز با هدف اختصاص بخشی از ظرفیت‌های مشهد برای میزبانی از زائران به اجرا درآمده است.

وی افزود: این سرمایه اجتماعی صرفاً یک ظرفیت برای استفاده در ایام خاص نیست، بلکه بخشی از میراث فرهنگی و محلی شهر مشهد است و باید مورد حمایت، صیانت و برنامه‌ریزی دقیق قرار گیرد.

موسوی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه ملی به زیرساخت‌های خدمات‌رسانی به زائران اظهار کرد: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی این است که اعتبارات مورد نیاز را صرفاً اعتبارات یک دستگاه استانی نبینند و با توجه به جایگاه ملی و بین‌المللی موضوع زیارت، این اعتبارات را مورد توجه ویژه قرار دهند. در عین حال، زیرساخت‌های اجتماعی، امکانات بهداشتی و خدماتی و خدمات مورد نیاز زائران خارجی نیز باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6916923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اعتبار زیارت باید جمع شود. به معلولان داده شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه