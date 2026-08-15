به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد موسوی صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان از آغاز فعالیت دبیرخانه ستاد خدمات سفر زائران در قالب ۶ کارگروه و ۲۸ کمیته خبر داد و اظهار کرد: این دبیرخانه در حوزه‌های برنامه‌ریزی، آمار و هماهنگی بین‌بخشی، به‌ویژه در کمیته خدمت‌رسان، فعالیت خود را آغاز کرده و برنامه‌های فرابخشی برای ارائه به استاندار به‌عنوان رئیس ستاد خدمات سفر تدوین شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برنامه‌ریزی و آمار افزود: جمع‌آوری آمار ورود زائران از طریق دستگاه‌های مختلف و تحلیل داده‌ها با هدف دستیابی به یک عدد کمی از میزان حضور زائران در استان انجام شده و در همین راستا، آمار مربوط به ضریب اشغال اقامت در استان نیز به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

دبیر ستاد خدمات سفر زائران خراسان رضوی ادامه داد: دبیرخانه ستاد خدمات سفر زائران، موضوع اسکان را در چهار بخش شامل اقامت‌های رسمی، پوشش گردشگری، اقامت‌های اضطراری با امکانات و اقامت دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها و نهادها و همچنین اقامت‌های بدون امکانات رفاهی دنبال کرده است. در این زمینه، دستگاه‌های مختلف اطلاعات ظرفیت‌های قابل استفاده خود برای ارائه خدمات اسکان را در اختیار ستاد قرار دادند و از دستگاه‌های اجرایی که ظرفیت‌های موجود خود را برای اسکان اعلام کردند، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به ورود بخش عمده زائران به استان از طریق مسیرهای زمینی گفت: امسال بیش از ۹۰ درصد زائران از طریق زمینی وارد استان و مشهد شدند و فرمانداران و شهرداران در شهرستان‌ها برای ساماندهی زائران و ارائه خدمات به آنان همکاری و اقدامات متفاوتی را دنبال کردند.

موسوی با اشاره به فعالیت گروه‌های نظارتی در جریان اجرای طرح‌های خدمات سفر افزود: ۱۰۷ بازرس در این اقدام مشغول به فعالیت بودند و ۷۱۷ بازرسی در مشهد انجام شد. همچنین ۱۹۸ بازدید در شهرستان‌ها و محورهای مواصلاتی صورت گرفت و در این زمینه همکاری دستگاه‌های نظارتی قابل تقدیر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی در میزبانی از زائران گفت: در دهه پایانی ماه صفر، بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی در خدمت‌رسانی به زائران و میزبانی از آنان جلوه‌گر می‌شود و طرح هم‌محله امام رضا(ع) نیز با هدف اختصاص بخشی از ظرفیت‌های مشهد برای میزبانی از زائران به اجرا درآمده است.

وی افزود: این سرمایه اجتماعی صرفاً یک ظرفیت برای استفاده در ایام خاص نیست، بلکه بخشی از میراث فرهنگی و محلی شهر مشهد است و باید مورد حمایت، صیانت و برنامه‌ریزی دقیق قرار گیرد.

موسوی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه ملی به زیرساخت‌های خدمات‌رسانی به زائران اظهار کرد: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی این است که اعتبارات مورد نیاز را صرفاً اعتبارات یک دستگاه استانی نبینند و با توجه به جایگاه ملی و بین‌المللی موضوع زیارت، این اعتبارات را مورد توجه ویژه قرار دهند. در عین حال، زیرساخت‌های اجتماعی، امکانات بهداشتی و خدماتی و خدمات مورد نیاز زائران خارجی نیز باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.