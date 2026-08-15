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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

اجرای طرح پاکسازی معتادان تابلو در شهر یزد

اجرای طرح پاکسازی معتادان تابلو در شهر یزد

یزد - جانشین انتظامی استان یزد از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و دستگیری ۳۰ معتاد تابلو ولگرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و درخواست های مردمی، ماموران انتظامی شهرستان یزد طرح دستگیری معتادان تابلو و ولگرد را اجرا کردند.

وی گفت: ماموران در این طرح ضمن اخذ مجوز قضایی، ۳۰ معتاد تابلو و ولگرد را دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت بازپروری تحویل کمپ ترک اعتیاد دادند.

جانشین انتظامی استان یزد تصریح کرد: طرح های ارتقای امنیت اجتماعی برای دستگیری معتادان متجاهر و مبارزه با خرده فروشان موادمخدر در شهر یزد استمرار دارد.

کد مطلب 6917064

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