اجرای طرح پاکسازی معتادان تابلو در شهر یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و درخواست های مردمی، ماموران انتظامی شهرستان یزد طرح دستگیری معتادان تابلو و ولگرد را اجرا کردند.

وی گفت: ماموران در این طرح ضمن اخذ مجوز قضایی، ۳۰ معتاد تابلو و ولگرد را دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت بازپروری تحویل کمپ ترک اعتیاد دادند.

جانشین انتظامی استان یزد تصریح کرد: طرح های ارتقای امنیت اجتماعی برای دستگیری معتادان متجاهر و مبارزه با خرده فروشان موادمخدر در شهر یزد استمرار دارد.