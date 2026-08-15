قاسم زاده:سازوکار تعیین تکلیف آرای تخریب اجرا نشده در اصفهان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی قاسمزاده اظهار کرد: بخشی از بناهایی که در سالهای گذشته بهدلیل تخلفات ساختمانی مشمول رأی تخریب شدهاند، به دلایل مختلف امکان اجرای حکم نداشتهاند و در نتیجه مالکان این املاک با مشکلاتی در زمینه تعیین تکلیف، صدور پایانکار و انجام فرآیندهای ثبتی مواجه شدهاند.
وی افزود: برای این دسته از پروندهها شرایط جدیدی ابلاغ شده است تا مالکان بتوانند بار دیگر موضوع را از طریق شهرداری منطقه مربوطه پیگیری کنند و در صورت احراز شرایط تعیینشده، امکان تبدیل رأی تخریب به شکل دیگری از تصمیم قانونی فراهم شود.
شهردار اصفهان با اشاره به محدودیت زمانی این فرصت تصریح کرد: این امکان برای ابنیهای در نظر گرفته شده است که مربوط به پیش از سال ۱۴۰۵ باشند و متقاضیان تنها تا پایان سال جاری فرصت دارند درخواست خود را از طریق مراجعه حضوری به شهرداری منطقه محل ملک دنبال کنند.
قاسمزاده ادامه داد: در صورت انطباق پرونده با ضوابط و شرایط تعیینشده، تبدیل رأی تخریب میتواند زمینه صدور پایانکار و سند تفکیکی را فراهم کند و در نتیجه بخشی از مشکلات مالکان برای نقلوانتقال این املاک برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه این فرصت دارای مهلت مشخص است، گفت: شهروندانی که با چنین پروندههایی مواجه هستند، نباید پیگیری موضوع را به ماههای پایانی سال موکول کنند، زیرا این فرصت محدود است و ممکن است در آینده تکرار نشود؛ بنابراین مراجعه هرچه سریعتر به شهرداری منطقه میتواند امکان بررسی شرایط و استفاده از این ظرفیت را فراهم کند.
شهردار اصفهان در ادامه به دومین اقدام حمایتی شهرداری در حوزه ساختوساز اشاره کرد و اظهار کرد: گروه دیگری از شهروندان با مشکل متفاوتی مواجه هستند؛ این افراد قصد دریافت پروانه ساختمانی دارند، اما بهدلیل محدودیت نقدینگی قادر به تأمین هزینههای مربوط به صدور پروانه نیستند.
وی افزود: شهرداری اصفهان در همین راستا با بانک شهر به توافق رسیده است تا متقاضیان واجد شرایط بتوانند برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
قاسمزاده توضیح داد: متقاضیان ابتدا باید فرآیندهای مقدماتی مربوط به صدور پروانه را در شهرداری منطقه انجام دهند و پس از آن، در صورت قرار گرفتن در چارچوب این سازوکار، از سوی شهرداری به بانک شهر معرفی خواهند شد تا مراحل دریافت تسهیلات را طی کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی، روند صدور پروانه ساختمانی ادامه پیدا میکند و شهروندانی که بهدلیل کمبود نقدینگی امکان پیشبرد این فرآیند را نداشتهاند، میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
شهردار اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و افزایش هزینههای ساختوساز گفت: تأخیر در دریافت پروانه و آغاز عملیات ساختمانی میتواند در سالهای بعد هزینه بیشتری را به متقاضیان تحمیل کند و به همین دلیل استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی میتواند برای خانوادههایی که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، راهگشا باشد.
قاسمزاده با اشاره به اهمیت آرامش و رفاه شهروندان اظهار کرد: مردم ایران در شرایط دشوار سالهای اخیر تابآوری بالایی از خود نشان دادهاند و امیدوارم در این ماه مبارک، اخبار خوبی برای کشور و مردم رقم بخورد و همه شهروندان از شادی، سلامتی و خوشبختی برخوردار باشند.
وی افزود: مردم ایران شایسته بهترین پاداشها و بهترین خدمتها هستند و مدیریت شهری نیز تلاش میکند در چارچوب مسئولیتهای خود، زمینه ارائه خدمات بهتر و رفع مشکلات شهروندان را فراهم کند.
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