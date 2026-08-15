ضرب الاجل یک ماهه بازرسی کل گیلان برای ساماندهی بیمارستان شفاء

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شکایت‌های مردمی و اطلاعات واصله به بازرسی کل استان گیلان مبنی بر کمبود شدید امکانات در بیمارستان شفاء شهرستان رشت، احمد آقایی بازرس کل استان ظهر شنبه به همراه معاون و سربازرس گروه فرهنگی و اجتماعی این بازرسی، به صورت سرزده از این بیمارستان بازدید کرد.

بازرس کل استان گیلان پس از مشاهده وضعیت بیمارستان، نحوه نگهداری بیماران و کمبودهای موجود، طی تماسی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خواستار همراهی وی و معاونینش در این بازدید شد.

آقایی با انتقاد از وضعیت نامناسب بیمارستان، اظهار کرد: طی سالیان گذشته نیز این بیمارستان به همین صورت بوده و بارها از آن بازدید کرده‌ایم، اما همچنان هیچ تغییری در ظاهر و نحوه نگهداری بیماران ایجاد نشده است. باید فکری اساسی به حال این بیماران صورت پذیرد.

وی در این بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان از جمله بخش نگهداری کودکان، بخش مردان، درمانگاه، اورژانس و بخش‌های آموزشی و پژوهشی بازدید به عمل آورد.

بازرس کل استان گیلان در پایان با تأکید بر عزم جدی این نهاد نظارتی، تصریح کرد: بازرسی کل تا رفع کامل تمام مشکلات این بیمارستان و خرید تجهیزات و عادی‌سازی شرایط نگهداری بیماران، پیگیر موضوع خواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه کم‌کاری از سوی هر شخصی، به شدت برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

در جلسه‌ای که در حاشیه این بازدید با حضور بازرس کل استان و هیئت همراه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، مقرر گردید با مساعدت دانشگاه علوم پزشکی و همراهی بازرسی کل استان، مبلغ ویژه‌ای برای خرید کولر و تجهیزات مورد نیاز به این بیمارستان اختصاص یابد تا مشکلات بیماران و پرسنل طی یک ماه آینده مرتفع گردد.