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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

تلاش۱۰ ساعته هلال احمر برای نجات جان ۲۲ ورزشکار در ارتفاعات کرمان

تلاش۱۰ ساعته هلال احمر برای نجات جان ۲۲ ورزشکار در ارتفاعات کرمان

کرمان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از تلاش ١٠ ساعته نیروهای امدادی این جمعیت برای نجات جان ٢٢ جوان و نوجوان ورزشکار در ارتفاعات دره فوسک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در پی تماس مردمی در ساعت ٢٠ شامگاه یکشنبه ١٨ مردادماه با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر کرمان مبنی بر گرفتار شدن تیم ورزشی نوجوانان و جوانان در ارتفاعات دره فوسک در منطقه کوهپایه، بلافاصله ٢ تیم امدادونجات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه این تیم ورزشی شامل ٢٢ نفر جوان و نوجوان بوده است، افزود: نجاتگران پایگاه کوهستان پس از عزیمت به ارتفاعات دره فوسک، با برپایی کارگاه تیرول بر روی حوضچه آب، تعدادی از افراد را به دامنه کوه انتقال دادند.

وی خاطرنشان کرد: اما در ادامه با توجه به توان جسمی نوجوانان و تعداد نفرات باقی مانده، امکان انتقال سایرین با استفاده از کارگاه تیرول امکان نبود و مابقی افراد با رهبری و هدایت تیم نجات کوهستان از ارتفاعات بالا دست این دره به دامنه کوه منتقل شدند.

فلاح، با اشاره به اینکه این عملیات امدادونجات به مدت ١٠ ساعت به طول انجامیده است، تصریح کرد: سرانجام این عملیات در ساعت ۶ صبح به پایان رسید.

کد مطلب 6913056

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