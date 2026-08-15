البرز در شاخص درمانی دوم کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام صیادی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: حقوق کارکنان به‌صورت منظم پرداخت می‌شود و در حوزه اضافه‌کار نیز تلاش کرده‌ایم پرداخت‌ها بر اساس کارکرد واقعی و با رعایت عدالت انجام شود.

وی افزود: نیروهای شرکتی نیز با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی هزینه‌های مربوط به این نیروها، تعدیل نشده‌اند و دانشگاه تلاش کرده است حقوق و مزایای آنان را پرداخت و از تعدیل نیرو جلوگیری کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به بیمارستان شهید سلیمانی فردیس گفت: این بیمارستان حدود سه سال است که در حال ارائه خدمت است و دانشگاه علوم پزشکی بهره‌بردار آن محسوب می‌شود، نه مجری پروژه.

صیادی ادامه داد: تلاش ما این است که حداکثر ظرف یک تا دو ماه آینده، شرایط این بیمارستان بیش از گذشته بهبود پیدا کند و خدمات آن توسعه یابد.

وی درباره نبود دستگاه MRI در این بیمارستان گفت: این موضوع را قبول داریم و برای رفع آن تلاش می‌کنیم، اما در حال حاضر بخش دیالیز بیمارستان شهید سلیمانی از بخش‌های فعال این مرکز است.

کمبود دارو را انکار نمی‌کنیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز درباره وضعیت دارو نیز گفت: کمبود دارو وجود داشته و نمی‌توان آن را انکار کرد، اما در طول جنگ ۱۲ روزه نظارت بر توزیع و تأمین دارو را تقویت کردیم تا داروهای موجود به‌صورت عادلانه و از مسیرهای قانونی در اختیار بیماران قرار گیرد.

صیادی افزود: در آن ایام به‌صورت مستمر وضعیت داروهای کمیاب را پیگیری می‌کردیم و تلاش شد کمبودهای موجود با مدیریت دقیق‌تر تأمین و توزیع شود.

شاخص درمان البرز در رتبه دوم کشور قرار دارد

صیادی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر درباره شاخص‌های درمانی استان البرز اظهار کرد: مشکلاتی در حوزه درمان داریم و این موضوع را می‌پذیریم، اما برخی شاخص‌های درمانی استان وضعیت قابل قبولی دارد.

وی افزود: ضریب اشغال تخت بیمارستانی در البرز پس از استان تهران و با اختلاف حدود یک درصد، در رتبه دوم کشور قرار دارد که نشان می‌دهد ظرفیت‌های درمانی استان به شکل قابل توجهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ادامه داد: نمی‌توان تنها نقاط ضعف را دید و از شاخص‌های مثبت حوزه درمان غافل شد؛ تلاش ما این است که همزمان با رفع مشکلات، نقاط قوت نظام درمان استان نیز تقویت شود.

مراکز بهداشت شبانه‌روزی بر اساس شاخص‌های جمعیتی فعالیت می‌کنند

صیادی درباره فعالیت مراکز بهداشت شبانه‌روزی گفت: راه‌اندازی این مراکز بر اساس شاخص‌های جمعیتی و ضوابط شبکه سلامت انجام می‌شود و هر منطقه‌ای که شرایط لازم را داشته باشد، از این خدمات بهره‌مند خواهد شد.

وی افزود: حتی در برخی شهرستان‌های استان تلاش کرده‌ایم فراتر از شاخص‌های معمول وزارت بهداشت عمل کنیم و برای توسعه خدمات شبانه‌روزی پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم.

بیمارستان‌های البرز در جنگ ۱۲ روزه آماده خدمت بودند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به عملکرد مراکز درمانی استان در جنگ ۱۲ روزه گفت: در طول این ایام در دانشگاه مستقر بودم و تلاش کردیم آمار مصدومان و وضعیت درمانی به‌صورت شفاف اعلام شود.

صیادی افزود: بیمارستان فردیس در جریان حوادث اخیر یکی از مراکزی بود که تعداد قابل توجهی از مجروحان را پذیرش کرد و حتی تعدادی از مجروحان اعزامی از مناطق اطراف استان تهران نیز در این مرکز درمان شدند.

وی تأکید کرد: تلاش ما این بود که هیچ بیماری به دلیل کمبود امکانات یا ظرفیت درمانی از استان بازگردانده نشود.

ساماندهی سگ‌های بلاصاحب نیازمند اقدام اساسی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز درباره موضوع سگ‌های بلاصاحب و عقیم‌سازی آنها گفت: عقیم‌سازی می‌تواند در کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب مؤثر باشد، اما این موضوع نیازمند یک برنامه اساسی و هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی در این حوزه وظیفه نظارت و پیگیری‌های بهداشتی را بر عهده دارد، اما اجرای طرح ساماندهی و عقیم‌سازی نیازمند همکاری سایر دستگاه‌هاست.

قطعی برق خللی در خدمات بیمارستانی ایجاد نکرد

صیادی با اشاره به قطعی برق در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: قطعی برق در برخی مقاطع اتفاق افتاد، اما بیمارستان‌های استان مجهز به ژنراتور هستند و با فعال شدن آنها، خللی در روند ارائه خدمات، اتاق‌های عمل و درمان بیماران ایجاد نشد.

وی با اشاره به برخی موارد درگیری میان همراهان بیماران و کارکنان بیمارستان‌ها اظهار کرد: در مواردی کارکنان بیمارستان مورد تعرض قرار گرفته‌اند و حتی مواردی از استفاده از سلاح سرد نیز گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: باید شرایطی فراهم شود که هم بیمار و هم کادر درمان در محیط بیمارستان احساس امنیت داشته باشند، اما از سوی دیگر کارکنان نیز موظف هستند با بیماران و همراهان آنان با احترام و گشاده‌رویی رفتار کنند.

بیمارستان طالقان همچنان در اولویت پیگیری است

صیادی درباره وضعیت بیمارستان طالقان گفت: ضرورت احداث و توسعه خدمات بیمارستانی در طالقان را قبول دارم و این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کرده‌ایم.

وی افزود: برای پیشبرد این پروژه با بنیاد مسکن همکاری‌هایی انجام شده، اما مشکلات مربوط به ماده ۲۳ و تأمین اعتبارات موجب کندی روند اجرای پروژه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ادامه داد: با وجود این مشکلات، پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف پروژه ادامه دارد و به دلیل اهمیت این بیمارستان برای مردم طالقان، موضوع را رها نخواهیم کرد.

کمبود تخت NICU در البرز را می‌پذیریم

صیادی با اشاره به کمبود تخت‌های مراقبت ویژه نوزادان در استان گفت: در حوزه NICU با کمبود مواجه هستیم و نتوانسته‌ایم افزایش ظرفیت مورد نیاز را به‌طور کامل محقق کنیم.

وی افزود: در بیمارستان کمالی حدود ۱۲ تخت به ظرفیت اضافه شده، اما برای جبران کامل کمبودها باید در سایر مراکز نیز توسعه تخت‌های NICU دنبال شود.

بیمارستان کمالی در جریان جنگ تخلیه نشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر با اشاره به شایعات مربوط به حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان کمالی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه با وجود انتشار مطالبی درباره احتمال هدف قرار گرفتن این بیمارستان، هیچ‌یک از بیماران و کارکنان بیمارستان را ترک نکردند.

صیادی افزود: شخصاً در بیمارستان حضور پیدا کردم و به کارکنان اعلام کردم در صورت بروز هر اتفاقی، مدیریت دانشگاه در کنار آنها خواهد بود. خوشبختانه با وجود پوشش رسانه‌ای گسترده درباره این موضوع، اتفاقی برای بیمارستان رخ نداد.

خدمات درمانی بیمارستان شهید سلیمانی فردیس توسعه می‌یابد

وی در پایان با اشاره به ظرفیت بیمارستان شهید سلیمانی فردیس گفت: این بیمارستان با وجود برخی کمبودها، از ظرفیت مناسبی برخوردار است و تلاش می‌کنیم با تقویت نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات، خدمات آن را ارتقا دهیم.

صیادی افزود: هدف ما این است که مراکز درمانی استان به‌گونه‌ای تقویت شوند که مردم برای دریافت خدمات مورد نیاز، کمترین میزان مراجعه و اعزام به خارج از استان را داشته باشند.