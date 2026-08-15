آلودگی نفتی دریا ارتباطی با تأسیسات نفتی ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد امروز (شنبه، ۲۴ مرداد) درباره شایعات مطرحشده در فضای مجازی طی روزهای گذشته درباره لکههای نفتی جزیره قشم، بیان کرد: شرکت ملی نفت ایران تأسیسات بسیار محدودی در قشم دارد که آن هم به دلایل تعمیراتی اکنون غیرفعال است و بهصورت وسیع تأسیساتی برای تولید در این منطقه نداریم.
وی افزود: اگر لکههای نفتی وجود داشته باشد، عاملش دشمن آمریکایی- صهیونیستی و جنگی است که آنها در منطقه راه انداختهاند، احتمالاً عامل این لکهها نفتکشها یا شناورهایی هستند که از خلیج فارس عبور میکنند. شایعاتی که در رسانههای معاند درباه ریختن نفت در دریا مطرح میشود، کاملاً از نظر کارشناسی رد است و کارشناسان مطلع هستند که این مباحث دور از واقعیت است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: درپی انسجام بخشهای مختلف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران با راهبری وزیر نفت، فعالیت در همه تأسیسات به نحو مطلوب مدیریت میشوند و هیچ آلودگی در چرخه تولید و بارگیری نفت وجود ندارد.
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