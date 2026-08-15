به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عظیم ابراهیم امروز (شنبه، ۲۴ مرداد) پس از دیدار با محسن پاکنژاد وزیر نفت، با اشاره به اهمیت موضوع لجستیک در توسعه همکاریهای انرژی دو کشور بیان کرد: یکی از مسائل اساسی در این زمینه، موضوع لجستیک و مسیرهای انتقال فرآوردههای نفتی است.
وی افزود: هماکنون حدود ۸۰۰ هزار تن فرآورده نفتی بین ایران و تاجیکستان جابهجا میشود، اما پس از گفتوگوی امروز و آغاز فعالیت کارگروه مشترک، این حجم میتواند بهمراتب افزایش یابد.
وزیر حملونقل تاجیکستان ادامه داد: به همین منظور، راههای انتقال فرآوردههای نفتی را بررسی خواهیم کرد. هماکنون امکان انتقال این مقدار فرآورده وجود دارد، اما با توجه به برنامهریزی انجامشده برای افزایش حجم، باید تدابیر لازم بهمنظور توسعه ظرفیتهای انتقال و لجستیک اندیشیده شود.
ابراهیم با بیان اینکه برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز گفتوگو با کشورهای همسایه انجام خواهد شد، اعلام کرد: با همتایان خود در کشورهای همسایه گفتوگو خواهیم کرد و امیدواریم در صورت افزایش واردات نفت خام و فرآوردههای نفتی از ایران، بتوانیم زیرساختهای لازم برای انتقال این محمولهها را فراهم کنیم.
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