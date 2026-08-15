ارائه خدمات ویلچر به ۴۷ هزار زائر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، با تشریح عملکرد پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» اظهار کرد: این طرح همزمان با ایام پایانی ماه صفر و شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) با هدف تسهیل زیارت و ارائه خدمات بشردوستانه به زائران بارگاه رضوی و با مشارکت جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر اجرا شد.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح افزود: ۶۰۰ دستگاه ویلچر در ۱۲ ایستگاه مستقر شد و در مجموع ۴۶ هزار و ۹۱۲ خدمت ویلچر به زائران ارائه شد. این خدمات با هدف کمک به سالمندان، افراد دارای محدودیت حرکتی و دیگر زائرانی ارائه شد که برای طی مسیر و حضور در حرم مطهر رضوی به همراهی و حمایت نیاز داشتند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، گستردگی این خدمت را حاصل مشارکت داوطلبانه نیروهای جوان و ظرفیت‌های مختلف جمعیت دانست و گفت: در اجرای این طرح، هزار و ۴۸۵ داوطلب فعال مشارکت داشتند و در مجموع هزار و ۹۹۹ نفر در فرآیند اجرای برنامه حضور داشتند.

کولیوند با اشاره به حجم فعالیت انجام‌شده در این طرح ادامه داد: مجموع فعالیت ثبت‌شده در طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» به هزار و ۱۷۲ ساعت و ۲ دقیقه رسید و ۶۱ نفر از کادر اجرایی، مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی از فرآیند خدمت‌رسانی را برعهده داشتند.

وی افزود: در کنار عوامل اجرایی، ۳۳ سرپرست برادران، ۲۲ سرپرست خواهران و ۲۱ راننده در اجرای برنامه مشارکت داشتند و ۲۰ نفر از کادر درمان نیز برای پشتیبانی و ارائه خدمات مورد نیاز در این طرح حضور داشتند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، مشارکت بخش‌های مختلف جمعیت را نشانه هم‌افزایی سازمانی در اجرای این برنامه عنوان کرد و گفت: ۲۳ نفر از نمایندگان حراست، ۹ نفر از اعضای کمیته اجرایی و هفت نفر از معاونان جوانان نیز در بخش‌های مختلف هدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح مشارکت داشتند.

کولیوند همچنین به نقش ثبت و ارزیابی خدمات ارائه‌شده اشاره کرد و افزود: ۱۵ نفر از عوامل رسانه‌ای در محل اجرای طرح حضور داشتند تا خدمات داوطلبانه جوانان و روند خدمت‌رسانی به زائران را روایت کنند. همچنین ۱۱ نفر از ارزیابان سازمان جوانان، فرآیند اجرای برنامه را مورد ارزیابی و پایش قرار دادند.

وی با تأکید بر اینکه «قدم به قدم در مسیر بهشت» صرفاً یک برنامه خدماتی نیست، خاطرنشان کرد: آنچه در این طرح رقم خورد، جلوه‌ای از فرهنگ داوطلبی، ایثار، نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی جوانان و اعضای جمعیت هلال‌احمر بود؛ جوانانی که در ایام پایانی ماه صفر، بخشی از توان و زمان خود را برای تسهیل زیارت و خدمت به مردم اختصاص دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: حضور جوانان در چنین برنامه‌هایی علاوه بر کمک به پاسخگویی به نیازهای زائران، فرصتی برای تجربه عملی خدمت داوطلبانه و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی آنان است.

کولیوند در پایان با قدردانی از جوانان، داوطلبان، نیروهای اجرایی، درمانی، پشتیبانی، رسانه‌ای و ارزیابان این طرح گفت: خدمت به زائران امام رضا(ع) و تسهیل مسیر زیارت مردم، توفیقی ارزشمند برای خانواده بزرگ هلال‌احمر است و استمرار این برنامه‌ها می‌تواند به تقویت فرهنگ خدمت داوطلبانه و سرمایه اجتماعی جمعیت کمک کند.