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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

ارائه خدمات ویلچر به ۴۷ هزار زائر رضوی

ارائه خدمات ویلچر به ۴۷ هزار زائر رضوی

رئیس جمعیت هلال‌احمر، از ارائه خدمات ویلچر به ۴۶ هزار و ۹۱۲ زائر در پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، با تشریح عملکرد پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» اظهار کرد: این طرح همزمان با ایام پایانی ماه صفر و شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) با هدف تسهیل زیارت و ارائه خدمات بشردوستانه به زائران بارگاه رضوی و با مشارکت جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر اجرا شد.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح افزود: ۶۰۰ دستگاه ویلچر در ۱۲ ایستگاه مستقر شد و در مجموع ۴۶ هزار و ۹۱۲ خدمت ویلچر به زائران ارائه شد. این خدمات با هدف کمک به سالمندان، افراد دارای محدودیت حرکتی و دیگر زائرانی ارائه شد که برای طی مسیر و حضور در حرم مطهر رضوی به همراهی و حمایت نیاز داشتند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، گستردگی این خدمت را حاصل مشارکت داوطلبانه نیروهای جوان و ظرفیت‌های مختلف جمعیت دانست و گفت: در اجرای این طرح، هزار و ۴۸۵ داوطلب فعال مشارکت داشتند و در مجموع هزار و ۹۹۹ نفر در فرآیند اجرای برنامه حضور داشتند.

کولیوند با اشاره به حجم فعالیت انجام‌شده در این طرح ادامه داد: مجموع فعالیت ثبت‌شده در طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» به هزار و ۱۷۲ ساعت و ۲ دقیقه رسید و ۶۱ نفر از کادر اجرایی، مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی از فرآیند خدمت‌رسانی را برعهده داشتند.

وی افزود: در کنار عوامل اجرایی، ۳۳ سرپرست برادران، ۲۲ سرپرست خواهران و ۲۱ راننده در اجرای برنامه مشارکت داشتند و ۲۰ نفر از کادر درمان نیز برای پشتیبانی و ارائه خدمات مورد نیاز در این طرح حضور داشتند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، مشارکت بخش‌های مختلف جمعیت را نشانه هم‌افزایی سازمانی در اجرای این برنامه عنوان کرد و گفت: ۲۳ نفر از نمایندگان حراست، ۹ نفر از اعضای کمیته اجرایی و هفت نفر از معاونان جوانان نیز در بخش‌های مختلف هدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح مشارکت داشتند.

کولیوند همچنین به نقش ثبت و ارزیابی خدمات ارائه‌شده اشاره کرد و افزود: ۱۵ نفر از عوامل رسانه‌ای در محل اجرای طرح حضور داشتند تا خدمات داوطلبانه جوانان و روند خدمت‌رسانی به زائران را روایت کنند. همچنین ۱۱ نفر از ارزیابان سازمان جوانان، فرآیند اجرای برنامه را مورد ارزیابی و پایش قرار دادند.

وی با تأکید بر اینکه «قدم به قدم در مسیر بهشت» صرفاً یک برنامه خدماتی نیست، خاطرنشان کرد: آنچه در این طرح رقم خورد، جلوه‌ای از فرهنگ داوطلبی، ایثار، نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی جوانان و اعضای جمعیت هلال‌احمر بود؛ جوانانی که در ایام پایانی ماه صفر، بخشی از توان و زمان خود را برای تسهیل زیارت و خدمت به مردم اختصاص دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: حضور جوانان در چنین برنامه‌هایی علاوه بر کمک به پاسخگویی به نیازهای زائران، فرصتی برای تجربه عملی خدمت داوطلبانه و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی آنان است.

کولیوند در پایان با قدردانی از جوانان، داوطلبان، نیروهای اجرایی، درمانی، پشتیبانی، رسانه‌ای و ارزیابان این طرح گفت: خدمت به زائران امام رضا(ع) و تسهیل مسیر زیارت مردم، توفیقی ارزشمند برای خانواده بزرگ هلال‌احمر است و استمرار این برنامه‌ها می‌تواند به تقویت فرهنگ خدمت داوطلبانه و سرمایه اجتماعی جمعیت کمک کند.

کد مطلب 6917173
محدثه رمضانعلی

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